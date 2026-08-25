드래곤포니 출신 편성현 / 사진=텐아시아 DB

밴드 드래곤포니(Dragon Pony) 베이스 편성현이 팀을 떠난다.드래곤포니 소속사 안테나는 25일 공식 SNS를 통해 편성현의 탈퇴 소식을 전했다.안테나는 "당사는 멤버 편성현과 향후 활동에 대해 오랜 기간 논의를 나누었으며, 충분한 대화 끝에 전속 계약을 마무리하기로 상호 협의했다"고 밝혔다. 이에 따라 편성현은 이날부로 드래곤포니로의 활동을 종료한다.편성현을 제외한 안태규, 권세혁, 고강훈은 계속해서 활동을 이어갈 예정이다. 안테나는 "드래곤포니와 편성현이 각자의 자리에서 펼쳐갈 여정에 따뜻한 응원 부탁드린다"고 덧붙였다.끝으로 안테나는 "갑작스러운 소식으로 팬 여러분께 심려를 끼친 점 깊이 사과드린다"며 "당사는 드래곤포니가 팬 여러분께 보다 좋은 음악으로 인사드릴 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.드래곤포니는 2024년 9월 EP 앨범 'POP UP'(팝 업)으로 데뷔했다. 이후 '모스부호', '지구소년', '아 마음대로 다 된다!', '낫 아웃', '팝 업' 등을 발매하며 활동을 이어왔다. 편성현은 지난달 건강상 이유로 팀 활동을 잠정 중단, 이날 전속 계약을 종료하며 팀 활동을 마무리하게 됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr