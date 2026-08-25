사진 = 박한별 인스타그램

사진 = 박한별 인스타그램

사진 = 박한별 인스타그램

사진 = 박한별 인스타그램

배우 박한별이 푸른 바다를 배경으로 여유로운 일상을 공개하며 청량한 매력을 전했다.박한별은 인스타그램에 "이런뷰가 일상이라는게"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 박한별은 파도가 밀려오는 바다를 배경으로 셀카를 촬영하고 있다. 연보라색 볼캡과 연한 핑크빛 반소매 티셔츠, 블랙 팬츠를 편안하게 매치한 모습으로 방파제 앞에 서 있으며 휴대전화를 든 채 미소를 짓는 자연스러운 표정이 시원한 하늘과 바다 풍경과 어우러져 밝은 분위기를 자아냈다.이어진 사진에서 박한별은 방파제 난간 앞에서 한쪽 팔을 활짝 펼친 채 셀카를 남기고 있다. 뒤편으로 테트라포드와 푸른 바다가 넓게 펼쳐져 있고, 연보라색 볼캡 아래로 흩날리는 머리카락과 환한 표정이 한여름 바닷가의 시원한 풍경을 더욱 돋보이게 했다.또 다른 사진에서 박한별은 흰색 볼캡으로 갈아쓰고 분홍색 백팩을 멘 채 검은 현무암 위에 작은 돌을 조심스럽게 올리고 있다. 짙푸른 바다와 맑은 하늘이 시원하게 이어지는 풍경 속에서 흰색 티셔츠와 네이비 팬츠를 매치한 편안한 차림이 자연스러운 여행 분위기를 더했다.마지막 사진에서 박한별은 작은 돌탑 앞에 두 손을 모은 채 서 있다. 드넓게 펼쳐진 초록빛 들판과 검은 현무암, 파도가 밀려오는 바다가 한 화면에 담겼고 고개를 살짝 숙인 차분한 모습이 탁 트인 풍경과 어우러지며 평온한 분위기를 완성했다.사진을 본 팬들은 "이뿌다이뻐", "경치 너무 멋지네요", "너무 예뻐", "화이팅", "귀엽고 예쁜 한별씨", "한별누나 행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 남기며 응원의 마음을 전했다.한편 박한별은 1984년생으로 올해 41세다. 박한별은 2003년 데뷔 후 드라마 '잘 키운 딸 하나', '냄새를 보는 소녀' 등 다양한 작품에서 활약했다. 현재는 유튜브 채널 '박한별하나'를 운영하며 구독자들과 소통하고 있으며 최근에는 '2026 중앙회화대전' 출품작을 공개했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr