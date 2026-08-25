류승룡이 '비광' 출연 계기를 밝혔다. / 사진제공=(주)플레이그램

배우 류승룡이 이지원 감독의 편지를 읽고 영화 '비광' 출연을 결심했다고 밝혔다.25일 서울 삼청동 한 카페에서 영화 '비광'에 출연한 배우 류승룡을 만났다.'비광'은 톱스타 부부 중구(류승룡 분)와 남미(하지원 분)가 갑자기 나타난 중구의 딸 동주(김시아 분)로 인해 파경을 맞고 8년 뒤 충격적인 사건에 휘말린 동주를 구하기 위해 다시 뭉치는 과정을 그린다. 영화 '미쓰백'을 연출한 이지원 감독의 차기작으로 많은 관심을 모았다.류승룡은 처음 출연 제안받았을 때를 떠올렸다. 그는 "아빠 역할을 많이 할 때 또 아빠 역할이 들어와서 대본을 제대로 못 본 채 죄송하다고 했다"고 털어놨다. 이후 류승룡은 이지원 감독에게 다섯 장 정도 되는 편지를 받았다. 편지에는 이 감독이 이 영화를 하게 된 서사가 담겨있었다. 류승룡은 "편지를 보니까 큰 실수를 한 것 같았다"며 "종구 역은 일반적인 아빠가 아니었다. 그때야 보이지 않던 것들이 보였다"고 고백했다.류승룡은 "한 편의 작품처럼 편지를 썼는데, 편지에 눈물 자국도 적절하게 번져있었다"고 회상했다. 그는 "출연 안 했으면 큰일 날 뻔했다"며 "이 감독이 편지로 나를 잡아줘서 감사하다. 다시 보니 그림이 그려지는 좋은 시나리오였다"라고 소감을 밝혔다. 그러면서도 "내가 극 F(공감형)라서 그런 거에 약한 것 같다"고 말해 웃음을 자아냈다.'비광'은 오는 9월 2일 관객과 만난다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr