배우 변우석이 근황을 전하고 있다. / 사진=변우석 SNS

사진=변우석 SNS

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배우 변우석이 남다른 피지컬을 자랑했다.변우석은 지난 24일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 미소를 짓고 있는 이모티콘 하나와 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 변우석이 한 음식집에서 삼계탕을 먹고 있는 듯한 모습. 특히 변우석은 앉아 있는 의자가 작아 보이는가 하면 뚝배기 그릇보다 작은 얼굴을 보여 눈길을 끌었다.한편 변우석은 1991년생으로 tvN 드라마 '선재 업고 튀어'의 류선재 역을 통해 대세 배우로 발돋움했다. 이후 다양한 브랜드의 러브콜을 받으며 광고 수입만 약 100억 원을 기록한 것으로 알려졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr