“나나 닮았어요”…‘돌싱3’ 이소라, 딸만 3명 있는데 최애 닮았다하니 잇몸미소

MBN '돌싱글즈3' 출신 이소라가 뜻밖의 '나나 닮은꼴' 이야기에 기쁨을 드러냈다.이소라는 25일 자신의 SNS를 통해 팬들의 질문에 답하며 소통하는 시간을 가졌다. 이 가운데 한 팬은 이소라에게 "약간 머리하고 나니 나나 닮았어요. 저도 하고 싶은데 주변에서 말려요"라는 메시지를 보냈다.이에 이소라는 가수 겸 배우 나나의 사진을 함께 공개하며 "추구미 나나..✨ 워너비 나나인데 행복"이라고 답했다. 이어 "하지 말라 해도 내 인생. 하고 후회하더라도 내가 후회한다 주의라서 저는 제가 하고 싶으면 해야 함"이라며 자신의 소신도 덧붙였다.특히 팬에게서 나온 '나나 닮았다'는 한마디가 이소라에게는 더욱 특별하게 다가온 모습이다. 평소 나나를 자신의 '추구미'이자 워너비로 꼽고 있었던 만큼 닮았다는 이야기에 만족감을 숨기지 않았다.공개된 사진 속 나나는 짧은 헤어스타일에 올블랙 스타일링을 더해 시크하면서도 중성적인 분위기를 자아내고 있다. 최근 헤어스타일에 변화를 준 이소라 역시 나나 특유의 세련되고 강렬한 이미지를 자신의 스타일에 참고하고 있는 것으로 보인다.한편, 이소라는 딸이 3명있는 돌싱이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr