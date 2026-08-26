배우 장동윤이 10월 결혼 소식을 전한 가운데, 예비신부 김승윤의 이력에도 이목이 집중되고 있다./사진=김승윤 SNS

배우 장동윤이 10월 결혼 소식을 전한 가운데, 예비신부 김승윤의 이력에도 이목이 집중되고 있다./사진=김승윤 SNS

배우 장동윤이 10월 결혼 소식을 전한 가운데, 예비신부 김승윤의 이력에도 이목이 집중되고 있다.25일 소속사 BH엔터테인먼트 측은 장동윤과 김승윤의 결혼 소식을 공식 인정했다. 두 사람은 오는 10월 양가 가족만 초대한 가운데 조용히 예배 형식으로 예식을 치른다.1997년생인 김승윤은 장동윤보다 5살 연하다. 건국대학교에서 영상영화학을 전공했으며 2019년 드라마 '조선로코 녹두전'을 통해 데뷔했다. 장동윤 역시 해당 작품에서 주인공 전녹두를 연기한 만큼 두 사람은 데뷔 초부터 작품으로 접점을 맺었다.이후 김승윤은 독립·예술영화로 활동 반경을 넓혔다. 2023년 '물안에서'를 시작으로 '우리의 하루', '여행자의 필요'까지 홍상수 감독의 작품에 잇달아 이름을 올렸다.'물안에서'로 베를린국제영화제에 참석했을 당시에는 SNS에 작품에 대한 각별한 마음을 남겼다. 김승윤은 "한 명의 영화학도이자 배우로서 정말 영광스러웠다. 홍상수 감독님, 김민희 선배님, 소령, 혜정, 성국, 석호선배님. 함께한 모든 순간이 선물 같았다. 진심으로 감사하고 감사하다"고 소회를 전했다.장동윤과는 감독과 배우로도 인연을 이어갔다. 김승윤은 장동윤이 직접 연출한 '내 귀가 되어줘'에 출연한 데 이어 '누룩'에서도 주연을 맡아 호흡을 맞췄다.브라운관에서도 꾸준히 얼굴을 비췄다. 지난해 '독수리 5형제를 부탁해!'에서는 안재욱이 맡은 한동석의 딸 한봄으로 출연했다. 최근에는 이태환과 함께 숏폼 드라마 '결혼하자1+2'에 참여했다.장동윤은 이날 SNS에 자필 편지를 게재하고 결혼을 결심하게 된 과정을 직접 이야기했다. 그는 "많은 시간을 함께하며 서로의 여러 가지 모습을 알아가게 됐고, 그만큼 서로 더 이해하고 아끼게 됐다"며 "이제는 가장 가까운 곳에서 서로의 편이 돼주며, 함께 재미있고 행복하게 살아가기로 했다"고 밝혔다.팬들에게는 "갑작스러운 소식에 놀라실 수도 있겠지만, 따뜻한 마음으로 지켜봐 주시면 감사하겠다"고 당부했다.그러면서 "앞으로도 배우로서 좋은 모습 보여드릴 수 있도록, 또 한 사람으로서 더 성숙하게 살아갈 수 있도록 노력하겠다"고 결혼 이후에도 배우 활동을 이어가겠다는 뜻을 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr