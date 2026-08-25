곽튜브 아들이 예방접종을 맞는다./사진제공=KBS

곽튜브 아들이 예방접종을 맞는다./사진제공=KBS

곽튜브 아들 태산이 의사 선생님까지 사로잡는다.오는 26일 방송되는 KBS2 예능 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’(이하 ‘슈돌’) 634회는 ‘오늘도 잘 놀았습니다’ 편으로, 예방접종을 위해 병원을 찾은 초보아빠 곽튜브와 태어난 지 4개월된 아들 태산의 모습이 공개된다. 태산은 몸무게 8.3kg, 키 69.2cm를 기록하며 폭풍 성장을 인증한다.태산은 햇살 같은 순둥순둥한 매력으로 검진을 하는 의료진들의 마음을 사로잡는다. 청진기나 체온계 등 낯선 검진 도구에도 의사 선생님을 향해 배시시 미소 지으며 ‘순둥 베이비’의 모습을 뽐낸 것. 이에 의사 선생님은 “태산이가 효자 맞네요”라며 감탄한다.태산은 예방접종 주사를 맞으면서도 유니콘 베이비의 모습을 보인다. 주사를 맞은 태산은 불과 5초 만에 언제 울었냐는 듯 눈물을 ‘뚝’ 그친다. 이에 곽튜브는 “주사를 안 무서워하는 것도 유전인가 보다”라며 아들의 모든 순간에서 자신과의 닮은 점을 찾아내는 아들 바보 면모를 뽐낸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr