배우 박환희가 미소를 보이고 있다. / 사진=박환희 SNS

사진=박환희 SNS

배우 박환희가 현실적인 미래를 두고 심경을 토로했다.박환희는 25일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 누리꾼들의 다양한 질문에 답하는 '무엇이든 물어보세요'(이하 '무물') 시간을 가졌다.한 누리꾼은 박환희에게 "활동 더 많이 해주세요"라고 요청했다. 그러자 박환희는 "저도 그러고 싶어요..."라며 씁쓸한 심경을 전했다.박환희는 2015년 드라마 '후아유-학교 2015'로 데뷔했다. 다음해 배우 송중기, 송혜교 주연의 '태양의 후예'에도 등장하며 활동을 이어갔다. 올해는 특별한 작품 활동이 없으며, 지난해 ENA 드라마 'UDT: 우리 동네 특공대'에 조연으로 출연한 것이 최근이다.박환희는 연예계 사이에서도 독립운동가 후손으로 잘 알려져 있다. 외조부가 하종진 선생으로 알려졌는데, 하 선생은 1919년 만세운동 당시 경남 함양에서 태극기를 나눠주며 항일운동에 참여했고, 이후 대구고보 맹휴운동을 주도한 인물이다.이 영향으로 박환희는 광복절이었던 지난 15일 서울 잠실야구장에서 열린 SSG랜더스 시구자로 나섰다. 당시 그는 "외할아버지를 비롯한 독립운동가분들 덕분에 누리게 된 지금의 자유에 감사하다"고 말하기도 했다.한편 박환희는 1990년생으로 올해 37세다. 2011년 래퍼 빌스택스(BILL STAX)와 결혼해 이듬해 아들을 낳았으나 다음 해 이혼했다. 양육권은 전남편에게 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr