서강준과 안은진의 10년 연애에 조아람과 이주안이 끼어든다. / 사진제공= KBS, 유니켐

서강준과 안은진의 10년 연애에 조아람과 이주안이 끼어든다. / 사진제공= KBS, 유니켐

서강준과 안은진의 10년 연애에 조아람과 이주안이 끼어든다.오는 9월 12일 첫 방송되는 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'(연출 황승기·이가람, 극본 유수지)는 연애 10년 차를 맞은 연인이 서로에게 익숙해진 상황에서 새로운 감정과 마주하는 이야기를 그린 멜로 드라마다.21일 공개된 3차 딜레마 티저에는 10년째 연애 중인 남궁호(서강준 분)와 이미도(안은진 분)의 관계에 새로운 인물들이 등장하는 모습이 담겼다.영상은 이미도가 남궁호에게 "너 이제 나 봐도 떨리지 않지?"라고 묻는 장면으로 시작한다. 과거 두 사람은 서로에게 빠져 뜨겁게 사랑했지만 10년이 흐른 뒤에는 설렘보다 익숙함이 앞서는 사이가 됐다. 남궁호 역시 "우리 10년 만났어. 어떻게 평생 뜨거워"라고 말하며 달라진 두 사람의 관계를 인정한다.이런 가운데 두 사람에게 각각 새로운 이성이 나타난다. 남궁호의 직장 후배 박수아(조아람 분)와 이미도가 일로 만난 영화사 측 변호사 한태승(이주안 분)이다.이미도는 남궁호에게 박수아를 두고 "예쁘냐?"고 장난스럽게 묻지만 이내 박수아가 남궁호에게 품고 있는 감정을 알아차린다.이미도 역시 한태승과 가까워진다. 한태승은 이미도에게 자신이 도망갈 수 있게 해주겠다는 뜻을 내비친다. 이후 남궁호와 마주한 자리에서는 "어디까지 아냐?"고 물으며 그를 자극한다. 서로를 가장 잘 안다고 생각했던 남궁호와 이미도 역시 자신들의 관계가 예전과 달라졌다는 사실을 알고 있다.이미도는 남궁호에게 "나 다시 너한테 설레고 싶어. 그리고 너도 나한테 다시 설렜으면 좋겠어"라고 말한다. 10년 동안 이어온 관계를 포기하기보다 다시 설렘을 되찾고 싶다는 마음을 드러낸 것.그러나 두 사람 모두 다른 이성에게 새로운 감정을 느끼기 시작하면서 관계가 어떤 방향으로 흘러갈지는 알 수 없게 됐다. 10년의 익숙함을 택할지, 새롭게 찾아온 설렘에 흔들릴지가 작품의 주요 갈등으로 그려질 예정이다.'너 말고 다른 연애'는 오는 9월 12일 오후 9시 20분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr