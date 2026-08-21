사진제공=부산국제코미디페스티벌조직위원회

제14회 '부산국제코미디페스티벌'이 열흘간의 웃음 축제를 시작한다.제14회 '부산국제코미디페스티벌'(BICF·이하 '부코페') 개막식이 21일 오후 7시 부산 벡스코 오디토리움에서 펼쳐진다. 이번 개막공연에서는 한국 코미디의 역사를 돌아보는 프로그램과 국내외 공연팀의 무대를 함께 선보인다.故 전유성을 기리는 순서도 마련된다. 고인이 대한민국 코미디계에 남긴 발자취와 코미디를 향한 열정을 돌아본 뒤 '1st 개그맨 전유성 상' 시상식이 이어진다. 해당 상은 고인의 뜻을 이어받아 대한민국 코미디 성장에 기여한 이에게 수여된다. 시상은 코미디언 이홍렬이 맡는다. 오랜 시간 대한민국 코미디의 한 축을 지켜온 이홍렬이 시상자로 나서 첫 번째 수상자에게 상을 전달할 예정이다.개막공연에 앞서 블루카펫도 진행된다. 코미디언 양상국이 MC를 맡아 대한민국을 대표하는 코미디언과 해외 코미디언, 셀럽들을 맞는다. 이후 김준호 집행위원장과 김경덕 행정부시장이 개회를 선언한다. 개막공연 진행은 지석진이 맡는다.해외 공연팀과 관객 참여형 '말자쇼'도 무대에 오른다. '개그콘서트'의 '썽난 사람들'과 '전부 노래자랑'이 무대를 이어가며, 밴드 QWER은 축하공연으로 힘을 보탠다.제14회 '부코페'는 이날부터 오는 30일까지 열흘간 부산 전역에서 열린다. 공연 티켓은 NOL 인터파크 티켓을 통해 예매할 수 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr