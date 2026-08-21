방송인 이상민이 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=웨이브 '피의 게임X'

지난해 연예 대상을 거머쥔 방송인 이상민이 왕관의 주인공이 된 후 겪었던 고충을 뒤늦게 토로했다.21일 오후 서울 여의도 포스트타워에서 웨이브 '피의 게임X'에 출연했던 이상민의 인터뷰가 진행됐다. 지난달 3일 공개된 '피의 게임X'는 예측 불가능한 룰과 치밀한 설계 속에서 뇌 지능과 피지컬 최강자들이 극한의 생존 게임을 펼치는 서바이벌 게임이다. 이상민은 아내의 병원 동행을 위해 7화에서 자진 하차했다.이상민은 2025년 SBS 연예대상에서 영광의 대상 주인공이 됐다. 1995년 그룹 룰라로 서울가요대상에서 대상을 거머쥔 후 처음이다. 20년 만에 대상을 탔지만, 그는 이후 오랜 기간 부담감을 겪었다.이상민은 "그걸 왜 받아서"라며 "2년 전까지만 해도 '돌싱 포맨'과 '미운 우리 새끼' 등 여러 방송에 출연했기 때문에 받았으면 좋겠다는 생각이 많았다. 그런데 지금은 아마 제가 대상 받고도 제일 많이 욕 먹은 사람이지 않을까 싶다"고 말했다.그 이유에 대해 이상민은 "빚을 갚고 나서 '캐릭터가 없어졌다', '계속 궁상민 콘셉트를 밀고 가는 게 적절하지 않다' 등의 말을 많이 들었다"고 회상했다. 그는 "나도 알고 있다"면서 "새로운 캐릭터가 만들어질 때까지 나에게도 과도기가 필요하다. 일부러 캐릭터를 만들고 싶지는 않다"고 호소했다.이어 이상민은 "새로운 캐릭터가 만들어지는 데에 몇 년이 걸릴지는 모르겠지만, 이제 결혼했으니 아내와 있는 그대로의 삶을 보여주다 보면 그 안에서 대중들로부터 발견되는 것이 있을 수도 있을 것"이라고 속내를 전했다.이상민은 왕관의 무게에 대한 고충도 토로했다. 그는 "사실 무게를 견뎌내느라 한 4개월 정도 많이 힘들었다"면서 "두 달 정도는 수상 소감에서 하고 싶은 말을 다 하지 못했던 것에 대한 아쉬움이 이었고, 앞으로 내가 어떻게 행동해야 할까 싶은 생각이 또 4개월 정도 갔다"고 밝혔다. 그러면서 이상민은 "대상을 받는다는 게 굉장히 힘든 상황이라는 걸 깨달았다. 이걸 여러 차례 받은 재석이 형과 동엽이 형은 어떻게 견뎌내나 싶었다"고 존경심을 표했다.이상민은 왕관에 대해 "무서운 상이다"라고 표현했다. 그러면서도 "주신 상이니까 그 무게를 견뎌야 하는 건 맞다"고 강한 면모를 보였다.한편 이상민이 활약했던 '피의 게임X'는 이날 오전 9화가 공개되면서 마지막 화만 앞두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr