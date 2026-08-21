변요한, 유해진이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

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변요한, 노재원이 '타짜4' 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

박해일이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

올 추석 극장가에서 한국 영화 두 편이 같은 날 맞붙는다. 20년간 이어온 '타짜' 시리즈의 마지막 작품과 유해진·박해일을 앞세운 '암살자(들)'이 나란히 개봉하면서 흥행 경쟁을 벌인다.영화 '타짜: 벨제붑의 노래'(이하 '타짜4')와 '암살자(들)'은 오는 9월 23일 동시에 관객을 만난다. 장르와 작품의 색깔은 다르지만 두 편 모두 추석 연휴를 겨냥해 개봉하는 만큼 관객의 선택을 두고 경쟁하게 됐다.먼저 변요한과 노재원이 주연을 맡은 '타짜4'는 2006년 시작된 '타짜' 시리즈의 마지막 작품이다. 1편 이후 20년 만에 시리즈의 마침표를 찍는다.'타짜' 시리즈는 추석 시즌과 인연이 깊다. 1편부터 이번 4편까지 모두 추석을 전후해 관객을 만났다. 도박판을 배경으로 욕망과 배신, 인간 군상을 다뤄온 시리즈가 마지막 작품에서도 기존 색깔을 이어갈지가 관심사다.이번 작품은 베트남 로케이션을 진행하며 공간적 배경도 넓혔다. 익숙한 '타짜' 특유의 도박판과 인물 간 관계를 유지하면서 해외를 무대로 어떤 변화를 보여줄지도 관전 포인트다.이에 맞서는 '암살자(들)'은 유해진과 박해일이 주연을 맡았다. 영부인 저격 사건을 중심으로 이야기가 전개되는 작품으로, 장기간 이어진 시리즈물인 '타짜4'와 달리 사건과 인물을 앞세운 새로운 이야기로 관객을 만난다.출연진도 눈에 띈다. 배성우, 엄지원, 박지환, 박훈, 류혜영, 최유리, 장률, 류경수, 김대명, 심은경, 박해준, 박성훈, 오정세, 신현빈, 정우성 등이 특별출연한다. 주연뿐 아니라 다양한 배우들이 짧게 등장하며 극의 여러 인물을 채울 예정이다.두 작품의 장르와 강점이 다르다는 점은 추석 극장가의 변수다. '타짜4'는 20년간 이어온 시리즈의 인지도와 마지막 작품이라는 상징성이 있고, '암살자(들)'은 새로운 사건과 다수 배우가 참여한 캐스팅을 앞세운다.추석 연휴에는 다양한 연령층의 관객이 극장을 찾는 만큼 두 작품이 관객층을 나눠 가지며 함께 흥행할 가능성도 있다. 같은 날 출발선에 서는 '타짜4'와 '암살자(들)' 가운데 어떤 작품이 먼저 관객의 선택을 받을지, 두 편이 함께 추석 극장가의 흥행을 이끌지도 주목된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr