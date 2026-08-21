박은빈→양세종·옹성우, 종영 인터뷰 '전멸'…화제성 1위 뛰고도 아쉬운 마무리 [TEN스타필드]

≪이소정의 유노왓≫

그거 아세요?(you know what)

'오싹한 연애' 주연을 맡은 옹성우, 박은빈, 양세종이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

'오싹한 연애'가 오는 23일 12회를 끝으로 종영한다./사진=tvN 방송 화면 캡처

'오싹한 연애' 주연을 맡은 옹성우, 박은빈, 양세종이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

시청률은 첫 방송 대비 두 배 이상 뛰었지만, 종영 분위기는 조용하다. 박은빈, 양세종, 옹성우가 주연을 맡은 '오싹한 연애'가 7%대 자체 최고 시청률과 화제성 상위권이라는 성적에도 체감 인기는 상대적으로 크지 않다는 평가를 받고 있다. 여기에 주연 배우 3인방 모두 종영 인터뷰를 진행하지 않기로 하면서 작품을 다시 환기할 기회도 줄어들게 됐다.지난달 18일 첫 방송된 tvN 주말드라마 '오싹한 연애'는 오는 23일 12회를 끝으로 종영한다. 3.0%로 출발한 시청률은 방영 기간 등락을 거듭했다. 그러다 지난 10일 방송된 10회에서 7.3%를 기록하며 자체 최고치를 경신했다. 첫 방송과 비교하면 두 배 이상 오른 수치다.'오싹한 연애'는 2011년 개봉한 손예진·이민기 주연의 동명 영화를 15년 만에 드라마로 리메이크한 작품이다. 이번에는 박은빈과 양세종이 주연을 맡았다. 박은빈에게는 2023년 '무인도의 디바' 이후 오랜만에 선보이는 로맨틱 코미디다. 1992년생 동갑내기인 양세종과 처음 호흡을 맞춘다는 점에서도 이목을 끌었다.옹성우의 변신 역시 관전 포인트였다. 군 전역 후 단막극을 제외하면 '오싹한 연애'가 본격적인 드라마 복귀작이다. 여기에 데뷔 이후 처음으로 악역에 도전하면서 기존과 다른 모습을 보여줄 것으로 기대됐다.다만 방송 이후 반응이 호평으로만 이어지지는 않았다. 박은빈을 두고는 어려 보이는 외모와 재벌 상속녀라는 캐릭터 설정 사이에서 다소 이질감이 느껴진다는 일부 반응이 나왔다. 양세종 역시 데뷔 초 슬림한 이미지와 달라진 외적인 변화를 두고 시청자들의 의견이 엇갈렸다.옹성우 역시 캐릭터의 비중과 임팩트가 크지 않아 기대만큼 존재감을 발휘하지 못했다는 평가를 받았다. 연출을 향한 아쉬움도 이어졌다. 로맨틱 코미디의 설렘을 극대화해야 할 장면에서 인물의 감정을 충분히 살리지 못했다는 지적이다. 박은빈과 양세종의 키스신에서 풀샷을 활용한 연출 역시 일부 시청자 사이에서 아쉽다는 반응을 낳았다.이 같은 호불호와 별개로 객관적인 지표에서는 선전했다. 최근 공개된 TV 화제성 조사에서 '오싹한 연애'는 드라마 부문 2주 연속 1위에 올랐다. 출연자 부문에서는 박은빈이 3위, 양세종이 4위로 상위권을 기록했다. 시청률 역시 자체 최고치인 7.3%까지 올랐다.다만 높은 수치와 비교하면 작품이나 캐릭터를 둘러싼 체감 반향은 상대적으로 크지 않았다는 평가가 나온다. 방송 밖에서도 특정 장면이나 캐릭터가 지속해서 회자되며 화제성을 확장하는 모습은 두드러지지 않았다.그런 가운데 주연 배우들의 종영 인터뷰도 전무하다. 박은빈은 차기작 일정과 팬 미팅 등을 이유로 인터뷰하지 않을 가능성이 크다고 전해졌다. 별도로 알려진 차기작이 없는 양세종 역시 인터뷰 계획이 없다. 옹성우도 극 중 분량 등을 고려해 진행하지 않는 것으로 확정됐다.특히 옹성우는 군 전역 후 본격적인 복귀작을 마친 데다 최근 워너원 재결합 이슈까지 맞물리면서 방송계에서는 종영 인터뷰를 진행할 가능성이 크다고 예상했다. 그러나 별도의 자리가 마련되지 않으면서 작품에 관한 이야기를 직접 전할 기회도 사라졌다.종영 인터뷰는 배우가 작품과 캐릭터를 되짚고 촬영 비하인드를 전하면서 종영 이후에도 관심을 이어가는 계기가 되곤 한다. '오싹한 연애'는 15년 만의 인기 영화 리메이크와 박은빈·양세종의 만남 등 방송 전부터 여러 화제 요소를 갖췄다. 3.0%에서 7.3%까지 오른 시청률과 화제성 상위권이라는 성과도 거뒀다.그러나 수치에 비해 체감 인기는 상대적으로 크지 않았고, 주연 배우 3인방 모두 종영 인터뷰를 진행하지 않으면서 작품의 뒷이야기를 전할 자리도 사라졌다. 최종회 이후 화제성을 이어갈 동력마저 줄어든 만큼 '오싹한 연애'는 상승한 성적표와 달리 비교적 조용하게 막을 내릴 것으로 보인다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr