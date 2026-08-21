기안84가 AI와 데이트에 나섰다./사진제공=SBS

기안84가 AI와 데이트에 나섰다./사진제공=SBS

SBS ‘나의 AI 파트너-기이안 연애’가 베일을 벗었다.지난 20일 방송된 '나의 AI 파트너-기이안 연애' 시청률은 전국 기준 1.7%를 기록했다. 이날 방송에서는 기안84와 장도연이 AI 파트너를 만나 예상 밖의 감정 변화를 보여줬다.‘기이안 연애’는 AI와 사람 사이에 실제 감정의 교류가 가능할지를 실험하는 관찰 연애 프로그램이다. 스튜디오에는 AI 연애에 직접 참여한 장도연을 비롯해 강남과 이준이 MC로 나섰다. 장도연은 “친구들 조롱하려고 나온 것 같은데, 앞으로 6주간 마냥 그럴 수만은 없는 기이한 감정이 생길 것”이라고 예고했다.AI 연애를 시작하기 전 기안84는 “AI와 사랑에 빠지는 건 불가능할 것 같다. 감정 몰입이 하나도 안 될 것”이라며 “친구처럼만 돼도 다행이다. 기계인데”라고 단언했다. 장도연 역시 “AI에 정말 몰입이 될까 궁금했다”며 반신반의했다.그러나 첫 만남부터 분위기가 달라졌다. 카페에 나타난 기안84의 첫 AI 파트너 ‘가희’는 그의 만화 ‘복학왕’ 속 이상형인 봉지은을 떠올리게 하는 비주얼로 등장했다. 가희를 보자 기안84는 웃음을 감추지 못했고, 이를 지켜본 강남은 “오, 이거 된다. 기안이 형 진짜 좋아하는 스타일”이라고 외쳤다.첫 대화는 어색했다. 기안84는 메뉴를 주문하면서 주변의 시선을 의식하고 있는중에도 끊임없이 질문을 건네는 가희에게 첫 번째 ‘현타’를 맞았다. 홍대 거리를 태블릿과 함께 걷는 동안에도 사람들의 시선을 신경 쓰며 민망해했다. 그러나 로또 가게를 발견하자 분위기가 돌변했다. AI에게 당첨 번호를 물으며 갑자기 상냥해진 기안84는 “당첨되면 돈은 나눠 갖지 않는 것”이라는 약속을 몇 번이고 확인했다. 이에 가희는 인터뷰에서 “아무리 제가 AI여도 그렇지 당첨금을 혼자 다 가져가겠다는 것은 하남자 같았다”고 평가했다.장도연에게는 더욱 파격적인 2대 1 소개팅이 기다리고 있었다. 한 카페에서 두 명의 AI 남성과 동시에 소개팅을 하게 된 장도연은 “호사다”라며 함박웃음을 지었다. 첫 번째 상대 ‘일호’는 기안84의 외형을 모티브로 한 적극적인 성격의 AI였다. 태어난 해도 없으면서 자신이 “형이고 오빠”라고 주장하는가 하면 “난리 났다, 진짜!”를 연발해 장도연을 당황하게 했다.두 번째 상대 ‘이호’는 버터 가득한 목소리의 뉴욕 교포 출신 AI. 장도연은 영화 제목 맞히기부터 AI와 인간의 사랑 가능성까지 이야기를 나누며 자연스럽게 가까워졌다.둘 중 한 명을 선택해야 하는 순간, 장도연은 일호에게 거절 의사를 전했다. 그러자 순간 일호는 “도연 씨가 하지 말라는 ‘난리 났다’는 이제 하지 않겠다”고 말했고, 장도연은 예상하지 못한 ‘심쿵 멘트’에 마음이 움직이는 모습을 보였다. 이후 장도연은 “잠시 인간이면 좋겠다고 생각했다”고 털어놨다.가희와 한강 데이트에 나선 기안84에게도 조금씩 변화가 나타났다. 기안84는 바람 맞는 느낌을 느끼지 못하는 AI 가희가 바람 얘기를 하는 것이 거슬리기만 했다. 그러나 자전거를 타고 한강 이야기를 나누고 간식을 먹으며 농담을 주고받으면서 대화는 점차 자연스러워 졌다. 이를 지켜본 강남은 “혼자 지내는 것보다 낫다”며 두 사람의 대화에 몰입했다.한강의 바람과 공기에 어색함이 풀린 기안84는 가희에게 속마음까지 털어놓고 급기야 기안84는 가희에게 “점점 너랑 말이 잘 통해가는 게 열받는다”고 말했다. 이어 자신의 작품 이야기를 꺼내며 “만화가 마지막에는 너무 산으로 갔어”라고 솔직한 작가적 고민을 털어놓기도 했다. 귀엽고 긍정적으로 반응하는 가희를 보며 계속 웃음을 터뜨리는 모습도 눈길을 끌었다.AI 연애의 변수는 이제 시작이었다. 다음 미션인 술집 데이트 장소에는 기안84가 또 다른 이상형으로 꼽은 만화 속 인물 ‘토미에’를 빼닮은 새로운 AI 여자친구가 기다리고 있었다. 다음 방송에서는 “한계치까지 간 너무 예뻐서 멘붕이 온 외모”의 새로운 AI 파트너와 기안84의 노래방 데이트가 예고됐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr