'유부녀 킬러' 스틸이 공개됐다. / 사진제공=MBC

'유부녀 킬러' 스틸이 공개됐다. / 사진제공=MBC

'유부녀 킬러' 공효진이 번아웃에 빠져 위기를 맞는다.21일 방송되는 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러' 7회에서는 권태성(정준원 분)이 힘든 시간을 보내고 있는 유보나(공효진 분)를 구하기 위해 나서는 모습이 그려진다.앞서 권태성은 성폭행범 탁종구(김민준 분)가 킹피셔의 저격으로 사망했다는 소식을 접했다. 권태성은 5년 전 범죄를 저지르고도 무죄 판결을 받은 탁종구를 지켜보며 분노해왔다. 기자로서 아무것도 할 수 없는 현실에 좌절한 권태성과 범죄자들을 직접 처단하는 킹피셔 유보나의 연결고리도 점차 뚜렷해졌다.이날 공개된 스틸에는 과거 병원 옥상에 위태롭게 서 있는 유보나의 모습이 담겼다. 당시 유보나는 반복되는 킬러 임무에 지쳐 번아웃을 겪고 있었다. 오랜 시간 범죄자들을 처단했지만 달라지지 않는 현실에 무력감을 느낀 것.이때 병원복을 입은 권태성이 유보나를 발견한다. 놀란 권태성은 유보나에게 다가가 손을 내밀며 그를 붙잡으려 한다. 해당 장면은 권태성이 기억하고 있는 유보나와의 첫 만남이다.이후 두 사람은 또 한 번 병원 옥상에서 마주한다. 과거 위기의 순간 처음 만났던 두 사람이 같은 장소에서 재회하면서 관계에도 변화가 생길 예정이다.한편 영업3팀은 팀장 김봉팔(성동일 분)을 중심으로 유보나의 집들이를 앞두고 대책 회의를 연다. 팀원들은 유보나가 자신들을 집으로 초대한 이유를 추측하는 동시에 어떤 선물을 준비할지를 두고 고민한다.'유부녀 킬러' 7회는 이날 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr