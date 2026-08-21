이민정이 김지석에게 "살인자보다 더 나쁘다"며 이혼 의사를 재차 밝혔다. / 사진 제공 : 캔버스엔

이민정이 김지석에게 "살인자보다 더 나쁘다"며 이혼 의사를 재차 밝혔다. / 사진 제공 : 캔버스엔

이민정이 김지석에게 "살인자보다 더 나쁘다"며 이혼 의사를 재차 밝혔다.지난 20일 방송된 KBS Drama·GTV '그래, 이혼하자'(연출 주성우, 극본 황지언) 2회에서는 백미영(이민정 분)과 지원호(김지석 분)의 갈등이 깊어지는 가운데 두 사람의 과거 인연인 캘빈(이현진 분)과 안희주(이진이 분)가 등장했다.이날 백미영은 예능 촬영을 거부하는 지원호 앞에서 반지를 내던진 뒤 이혼하겠다는 뜻을 밝혔다. 갑작스러운 통보에 지원호는 충격을 받았다.두 사람이 운영하는 지앤화이트에는 MZ세대 셀럽 천만주(이수지 분)의 드레스 의뢰가 들어왔다. 회사를 살릴 기회라고 판단한 지원호는 백미영에게 이혼을 미루자고 제안했지만 백미영은 별다른 답을 하지 않았다.그러던 중 백미영은 천만주가 자신의 전 남자친구 캘빈이 CEO로 있는 호텔에서 파티를 연다는 사실을 알게 됐다. 천만주와 지앤화이트의 계약 역시 캘빈이 계획한 일이었다.백미영은 천만주의 드레스 피팅 과정에서 그가 임신 5개월이라는 사실도 알게 됐다. 천만주는 임신 사실을 감춘 채 A라인 드레스를 원했고, 백미영은 이를 지원호에게 알리지 않은 채 코르셋 가봉을 맡겼다.이후 백미영은 캘빈의 호텔에서 열리는 파티 초대장을 받았다. 과거 캘빈과의 좋지 않았던 기억도 떠올랐다. 캘빈은 백미영과 교제하던 당시 하룻밤의 실수로 다른 여성을 임신시켰고, 두 사람은 이를 계기로 헤어졌다. 여기에 송아리(왕빛나 분)는 백미영에게 캘빈이 현재 이혼한 상태라고 알렸다.백미영이 파티에 참석하겠다고 하자 지원호는 질투심을 드러냈다. 그는 백미영이 파티에 가지 못하도록 일을 몰아줬지만 백미영은 결국 파티장으로 향했고 그곳에서 캘빈과 다시 만났다.지원호 역시 천만주의 웨딩드레스를 전달하기 위해 파티장을 찾았다. 그곳에서는 안희주와 재회했다. 안희주는 8년 전 밀라노에서 지원호의 지갑을 훔치려던 소매치기를 잡아준 인물이었다.안희주는 자신을 기억하지 못하는 지원호에게 "좋아한다. 관심 있다"고 고백했다. 그러나 지원호는 자신이 유부남이라는 이유로 거절했다. 이후 파티장에서 춤을 추던 천만주가 허리를 조이는 벨트 때문에 쓰러지는 일이 발생했다. 지원호는 이 과정에서 천만주가 임신했다는 사실을 뒤늦게 알게 됐다.천만주와 함께 병원으로 향한 백미영은 천만주와 뱃속 아이가 무사하다는 사실을 확인하고 안도했다. 동시에 자신이 과거 유산했던 기억을 떠올렸다.이혼 소장을 받은 지원호도 병원을 찾아 백미영과 마주했다. 하지만 백미영의 결심은 바뀌지 않았다. 그는 지원호에게 "넌 살인자보다 더 나쁘다"고 말한 뒤 자리를 떠났다.과거 유산의 상처까지 드러난 가운데 백미영이 지원호에게 이 같은 말을 던진 이유가 무엇인지, 두 사람의 결혼 생활에 어떤 일이 있었는지는 아직 모두 밝혀지지 않았다.'그래, 이혼하자' 3회는 오는 26일 오후 11시 KBS Drama와 GTV에서 방송된다. 방송 이후 티빙과 웨이브에서도 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr