박현호가 데뷔 후 처음으로 가슴속 깊이 묻어두었던 속마음을 털어놓는다.
오는 22일 오후 9시 20분 방송되는 KBS2 예능 ‘살림하는 남자들 시즌2’(이하 ‘살림남’)에서는 박현호의 남모를 고민과 눈물겨운 신곡 홍보기가 그려진다.
이날 박현호는 신곡 발매를 앞두고 8월 스케줄이 단 하나뿐인 달력을 바라보며 오랜 시간 묻어뒀던 속마음을 꺼낸다. 3년간의 연습생 생활을 거쳐 아이돌 데뷔와 팀 탈퇴, 솔로 가수, 뮤지컬 배우까지 숱한 도전을 이어왔지만 좀처럼 뜻대로 풀리지 않았던 시간을 돌아본 박현호는 “일이 안 풀리니까 모든 게 원망스러웠다. 모든 세상이 날 싫어하는 것 같았다”고 고백한다. 이어 당시 창문에서 뛰어내리려던 자신을 어머니가 발견해 붙잡았던 사연까지 털어놓는다. 자신보다 활발하게 활동하는 아내 은가은을 바라보며 느끼는 가장으로서의 솔직한 심경도 밝힌다. 박현호는 “혹시나 아내가 나와 결혼한 걸 잘못했다고 생각하지 않을까 하는 마음도 든다”고 고백한다.
이후 마음을 다잡은 박현호는 직접 기회를 만들기로 다짐하고 신곡 ‘한잔하러 갑시다’ 홍보에 나선다. 40도의 폭염 속 고속도로 휴게소를 찾은 그는 직접 준비한 CD를 나눠주는가 하면, 관광버스에 올라 즉석 라이브까지 펼치며 온몸을 불사른다. 이를 지켜보던 박서진도 데뷔 초 휴게소에서 직접 홍보하고 품바 공연에 나섰던 시절을 떠올린다.
‘트로트 홍보의 성지’ 노래교실을 찾은 박현호는 “단 한 명이라도 내 팬을 만들자”는 각오로 팬심 공략에 나선다. 이때 예상치 못한 깜짝 손님이 등장하고 특별한 합동 무대까지 성사된다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
오는 22일 오후 9시 20분 방송되는 KBS2 예능 ‘살림하는 남자들 시즌2’(이하 ‘살림남’)에서는 박현호의 남모를 고민과 눈물겨운 신곡 홍보기가 그려진다.
이날 박현호는 신곡 발매를 앞두고 8월 스케줄이 단 하나뿐인 달력을 바라보며 오랜 시간 묻어뒀던 속마음을 꺼낸다. 3년간의 연습생 생활을 거쳐 아이돌 데뷔와 팀 탈퇴, 솔로 가수, 뮤지컬 배우까지 숱한 도전을 이어왔지만 좀처럼 뜻대로 풀리지 않았던 시간을 돌아본 박현호는 “일이 안 풀리니까 모든 게 원망스러웠다. 모든 세상이 날 싫어하는 것 같았다”고 고백한다. 이어 당시 창문에서 뛰어내리려던 자신을 어머니가 발견해 붙잡았던 사연까지 털어놓는다. 자신보다 활발하게 활동하는 아내 은가은을 바라보며 느끼는 가장으로서의 솔직한 심경도 밝힌다. 박현호는 “혹시나 아내가 나와 결혼한 걸 잘못했다고 생각하지 않을까 하는 마음도 든다”고 고백한다.
이후 마음을 다잡은 박현호는 직접 기회를 만들기로 다짐하고 신곡 ‘한잔하러 갑시다’ 홍보에 나선다. 40도의 폭염 속 고속도로 휴게소를 찾은 그는 직접 준비한 CD를 나눠주는가 하면, 관광버스에 올라 즉석 라이브까지 펼치며 온몸을 불사른다. 이를 지켜보던 박서진도 데뷔 초 휴게소에서 직접 홍보하고 품바 공연에 나섰던 시절을 떠올린다.
‘트로트 홍보의 성지’ 노래교실을 찾은 박현호는 “단 한 명이라도 내 팬을 만들자”는 각오로 팬심 공략에 나선다. 이때 예상치 못한 깜짝 손님이 등장하고 특별한 합동 무대까지 성사된다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT