박현호가 무명 시절을 돌아본다./사진제공=KBS

박현호가 무명 시절을 돌아본다./사진제공=KBS

박현호가 데뷔 후 처음으로 가슴속 깊이 묻어두었던 속마음을 털어놓는다.오는 22일 오후 9시 20분 방송되는 KBS2 예능 ‘살림하는 남자들 시즌2’(이하 ‘살림남’)에서는 박현호의 남모를 고민과 눈물겨운 신곡 홍보기가 그려진다.이날 박현호는 신곡 발매를 앞두고 8월 스케줄이 단 하나뿐인 달력을 바라보며 오랜 시간 묻어뒀던 속마음을 꺼낸다. 3년간의 연습생 생활을 거쳐 아이돌 데뷔와 팀 탈퇴, 솔로 가수, 뮤지컬 배우까지 숱한 도전을 이어왔지만 좀처럼 뜻대로 풀리지 않았던 시간을 돌아본 박현호는 “일이 안 풀리니까 모든 게 원망스러웠다. 모든 세상이 날 싫어하는 것 같았다”고 고백한다. 이어 당시 창문에서 뛰어내리려던 자신을 어머니가 발견해 붙잡았던 사연까지 털어놓는다.자신보다 활발하게 활동하는 아내 은가은을 바라보며 느끼는 가장으로서의 솔직한 심경도 밝힌다. 박현호는 “혹시나 아내가 나와 결혼한 걸 잘못했다고 생각하지 않을까 하는 마음도 든다”고 고백한다.이후 마음을 다잡은 박현호는 직접 기회를 만들기로 다짐하고 신곡 ‘한잔하러 갑시다’ 홍보에 나선다. 40도의 폭염 속 고속도로 휴게소를 찾은 그는 직접 준비한 CD를 나눠주는가 하면, 관광버스에 올라 즉석 라이브까지 펼치며 온몸을 불사른다. 이를 지켜보던 박서진도 데뷔 초 휴게소에서 직접 홍보하고 품바 공연에 나섰던 시절을 떠올린다.‘트로트 홍보의 성지’ 노래교실을 찾은 박현호는 “단 한 명이라도 내 팬을 만들자”는 각오로 팬심 공략에 나선다. 이때 예상치 못한 깜짝 손님이 등장하고 특별한 합동 무대까지 성사된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr