배우 유연석이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

'틈만나면,'이 시즌5 방송 2주 만에 시청률과 OTT 순위에서 두각을 나타내며 화요 예능 강자의 입지를 이어가고 있다./사진제공=SBS

'틈만나면,'이 시즌5 방송 2주 만에 시청률과 OTT 순위에서 두각을 나타내며 화요 예능 강자의 입지를 이어가고 있다./사진제공=SBS

SBS '틈만나면,'이 시즌5 방송 2주 만에 시청률과 OTT 순위에서 두각을 나타내며 화요 예능 강자의 입지를 이어가고 있다.'틈만나면,'은 일상 속 마주하는 짧은 틈새 시간에 행운을 선물하는 '틈새 공략' 버라이어티다.2024년 4월 첫 방송 된 '틈만나면,'은 전 회차 2049 시청률 동시간대 1위를 기록했다. 시청자들의 호응 속에 시즌4까지 이어진 데 이어 최근 시즌5로 돌아왔다.시즌5 역시 상승세를 보이고 있다. 최근 방송은 2049 시청률 1.4%를 기록하며 화요일 전체 프로그램 1위에 올랐다. 가구 시청률 역시 예능과 드라마, 교양을 통틀어 동시간대 1위를 차지했다. (닐슨코리아 수도권 기준)OTT에서도 성과를 내고 있다. '틈만나면,'은 시즌5 첫 회부터 넷플릭스 '대한민국 오늘의 TOP10 시리즈' 3위에 오른 뒤 2주 연속 TOP10을 유지했다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 8월 2주 차 TV-OTT 통합 비드라마 뉴스 부문에서는 4위를 기록했다.오는 25일 방송되는 시즌5 3회에는 차태현과 진기주가 출연한다. 차태현은 '틈만나면,' 전 시즌에 출연하며 프로그램 최고 시청률을 함께한 바 있다. 진기주는 최근 글로벌 흥행을 기록한 드라마 '참교육'에 출연했다.공개된 예고에서 유재석은 차태현을 향해 "시즌마다 차태현이 나와줘야 우리 '틈만나면,'이 시작했구나 하는 느낌"이라며 반겼다. 여기에 차태현과 진기주가 게임에 나서는 모습도 예고돼 두 사람이 어떤 활약을 펼칠지 관심이 쏠린다.'틈만나면,'은 유재석과 유연석이 MC를 맡고 있다. 최근 유연석은 30억원대 세금 부과 처분에 불복해 제기한 절차에서 패소한 것으로 알려졌다. 이와 관련해 유연석 측은 "세법 해석과 적용에 관한 견해차에서 비롯된 사안"이라는 입장을 밝혔다.'틈만나면,'은 매주 화요일 오후 9시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr