[전문] ‘돌싱’ 이아영, 팔로워도 결혼식에 초대…1부는 선착순, 1인만 가능

'돌싱글즈' 출신 이아영이 예비 남편 심규덕과의 재혼 결혼식에 자신의 팔로워들을 초대한다.이아영은 20일 자신의 SNS를 통해 청첩장 이벤트에 당첨된 팔로워들을 대상으로 결혼식 참석과 관련한 안내 사항을 전했다.그는 "청첩장 당첨되신 팔로워 분들 죄송하지만 자리가 부족하여 1인만 참석 가능해요"라고 알렸다. 이어 "1부 야외는 선착순 자유석, 2부 실내 식사 자리는 팔로워 분들끼리 묶을 거라 너무 걱정 안 하셔도 괜찮습니다"라고 설명했다.가족과 지인뿐만 아니라 그동안 자신의 일상을 지켜봐 온 SNS 팔로워들에게도 직접 청첩장을 전달하고 결혼식에 초대하는 모습이 눈길을 끈다. 특히 실제 예식 좌석까지 별도로 마련해 팔로워들이 함께 식사를 할 수 있도록 준비한 것으로 보인다.이아영과 심규덕은 현재 재혼 준비에 한창이다. 최근에는 두 사람만의 개성이 담긴 청첩장도 공개됐다.두 사람은 최근 JTBC 예능 '연애전쟁'에 함께 출연해 결혼을 앞둔 현실적인 갈등을 공개하기도 했다. 방송에서 다툼과 화해를 반복하며 화제를 모았던 두 사람은 방송 이후에도 결혼 준비 과정을 SNS와 유튜브 등을 통해 공개하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr