이미지 크게보기 사진 = JTBC ‘이혼숙려캠프’

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‘이혼숙려캠프’ 쪼잔 부부 아내가 6년간 부부관계를 하지 않은 가운데 둘째 임신 과정을 털어놨다.20일 방송된 JTBC ‘이혼숙려캠프’에서는 23기 ‘쪼잔 부부’의 가사 조사가 공개됐다.남편은 아내와 스킨십 문제로 갈등을 겪고 있다며 “아예 스킨십이 없다. 그런 거에서 싸우게 된다”고 말했다.이어 “한 번씩 안으면 ‘하아’ 하고 한숨을 쉰다”며 “장난으로 툭툭 치면 기분 나쁘다고 한다. ‘부부 사이에서도 성희롱’이라고 하니까 자존감이 낮아지고 마음에 좋지 않다”고 털어놨다.아내는 남편의 스킨십에 대해 “기분 나쁘다. 성희롱 맞지 않냐”며 “치근덕대는 게 싫다. 안을 때 무게감 느껴지는 게 싫더라”고 했다.남편은 부부관계에 대해서도 “2020년 그때가 마지막”이라며 결혼 10년 동안 6년가량 관계가 없었다고 밝혔다.이를 듣던 서장훈은 “이쯤에서 궁금한 게 둘째가..”라고 물었고, 이에 아내는 둘째 임신에 대해 “시험관으로 생겼다”고 답했다.그러면서 그는 “냉동 배아가 4번 시술할 게 남아 있었다. 이왕이면 건강한 아이를 낳고 싶어서 했다”고 설명했다.이어 이동건이 6년간 관계가 없었던 점을 언급하자 아내는 “항상 애들 잘 때 기절해버린다. 그때 아니면 잠을 못 잔다”고 말했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr