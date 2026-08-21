김은희 작가가 장항준 감독 데뷔를 위해 무릎을 꿇었던 사연이 공개된다. /사진=텐아시아DB

김은희 작가가 장항준 감독 데뷔를 위해 무릎을 꿇었던 사연이 공개된다. /사진제공=KBS

김은희 작가가 ‘천만 감독’ 장항준의 감독 데뷔를 위해 무릎을 꿇었던 사연이 공개된다.오는 21일 오후 8시 30분 방송되는 KBS2 예능 ‘해피투게더-혼자가 아니어서 좋아’(이하 ‘해투’) 6회에서는 ‘뿔테 트리오’ 유재석, 장항준, 윤종신과 함께 본선 C조의 스페셜 MC 권유리와 본선 D조의 성시경이 인생 팀메이트들을 만난다.‘천만 감독’ 장항준은 자신의 영화감독 데뷔의 은인으로 아내 김은희 작가를 꼽는다. 장항준은 “감독 준비만 몇 년을 했었다”라며 “아버지가 이제 그만두라고 하셨는데, 김은희 씨가 ‘아버님, 우리 남편은 꼭 영화감독이 될 거다. 1년만 믿어달라’라고 무릎 꿇고 설득했다”며 아내의 내조를 털어놓는다. 김은희 작가의 전폭적인 지지 속에 데뷔 수년 만에 천만 감독의 꿈을 이룰 수 있었던 장항준. 그는 꿈을 이루는 방법에 대해 “결혼을 적극 추천한다. 와이프가 돈 버는 것도 나쁘지 않다”고 해맑게 ‘은희수저’의 면모를 자랑한다.장항준은 영화계 거장과 나란히 하는 근황을 공개한다. 윤종신이 밥 한 번 먹기 힘들어진 절친의 스케줄에 대해 한 소리 하자, 장항준은 “오늘은 봉준호 감독님이랑 낮술 먹기로 했다”라며 싱글벙글 자랑에 나선다. 이에 유재석이 “거장과 거장의 만남이야~”라며 거들자, 장항준은 기다렸다는 듯 “봉준호 감독님이 나랑 꼭 상의할 게 있다고 하시더라. 둘이 낮술 먹는다는 건 쉽지 않다”라며 잔뜩 꺼드럭댄다. 이도 잠시 장항준은 “대신 내가 30분 전에 나가서 기다린다”라며 너스레를 떤다고 해 기대를 모은다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr