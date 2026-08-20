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이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '자유부인 한가인'

배우 한가인이 자녀들의 유튜브 출연에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.20일 ‘자유부인 한가인’ 채널에는 딸과 함께 SNS에서 화제가 된 라면 레시피를 먹어보는 영상이 공개됐다.이날 한가인은 자녀들과 함께 영상을 촬영하면서 얼굴은 공개하지 않는 이유를 언급했다.한가인은 “아이들이랑 찍을 때 아이들 얼굴을 가리고 있지 않나. 공개는 안 하고 있다”고 얘기했고, 제작진은 자료 화면을 통해 “‘저렇게 찍을 거면 뭐 하러 찍냐’라는 댓글을 언급했다.하지만 정작 아이들은 유튜브 출연을 적극적으로 원하고 있다고.한가인은 “아이들은 그렇게 출연하고 싶어 한다. 주기적으로 ‘엄마, 나는 언제 출연하냐’, ‘이런 콘텐츠 찍고 싶다’고 한다”며 아이들의 반응을 전했다.다만 한가인은 얼굴 공개에는 신중한 입장이었다. 그는 “나중에 애들이 ‘왜 내 얼굴을 공개했냐’고 할 수도 있다”고 얘기했다.그러면서 그는 “지금은 본인들의 의사라고 해도 나중에 저한테 뭐라고 해서 영상을 다 지우게 되는 불상사가 생기면 안 되지 않나”라고 속내를 내비쳤다.이어 “아직 어려서 지금의 선택을 아이들의 의지라고 하기에는 조금 어렵지 않을까 싶다”면서도 “지금은 본인들이 너무나 출연하고 싶어 해서 같이 하고 있다”고 덧붙이며 부모로서의 고민을 드러냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr