미스터 서가 첫 데이트에 나선다./사진제공=ENA, SBS Plus

미스터 서가 첫 데이트에 나선다./사진제공=ENA, SBS Plus

'사계 민박' 남녀 출연자가 첫 데이트를 한다.20일 오후 10시 30분 방송되는 ENA, SBS Plus 예능 ‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다’(이하 ‘나솔사계’)에서 ‘경력직’ 솔로녀들이 6인의 미스터들과 첫 데이트에 나서는 현장이 공개된다.이날 S전자 UX 디자이너이자 잘생긴 외모의 ‘인기남’ 미스터 서는 ‘솔로녀’들이 나란히 앉아 있는 숙소로 가서 “저랑 대천 해수욕장 같이 가시죠”라며 첫 데이트 신청을 한다. 직후 솔로녀들은 서로의 눈치를 보고, 잠시 후 미스터 서는 의외의 결과를 확인한 듯 ‘동공 확장’을 일으킨다. 이를 지켜보던 MC 데프콘은 “경리 씨는 (미스터 서가 솔로녀들 중) 누구랑 좀 더 대화가 잘 통할 것 같냐?”라고 묻는다. 그러자 경리는 “제가요?”라고 과몰입한 동문서답 반응을 보인다. 정혜성은 “경리 언니, 지금 미스터 서 님과 상상 연애하고 있다”며 놀리고, 당황한 경리는 “아니다”라고 손사래를 친다.7기 옥순은 자신이 선택한 남자 출연자와 설레는 데이트에 나선다. 이동하는 차 안에서 7기 옥순은 상대와 유쾌한 대화를 이어가다가 몸 방향을 운전석으로 틀며 겨드랑이까지 오픈하는 자세를 취한다. 이를 포착한 경리는 “호감이 있어야 (여자들이) 겨드랑이를 오픈하는 거다”라고 공감한다. 정혜성도 “(7기 옥순 님이) 몸 방향도 틀고 적극적이다”며 “심리학적으로 자기가 마음에 드는 사람한테 몸을 열게 된다고 한다”고 호응한다.93태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr