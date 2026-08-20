사진 = 유튜브 채널 '장공장장윤정'
사진 = 유튜브 채널 '장공장장윤정'
가수 장윤정이 3년 만에 신곡을 발표하는 심경을 밝혔다.

20일 유튜브 채널 '장공장장윤정'에는 장윤정의 신곡 '하늘에' 비하인드 영상이 공개됐다.

이날 장윤정은 "어느 순간부터 신곡 발표하는 것에 의미를 자꾸 잃어갔던 것 같다"며 "게을러진 것 같기도 하고, '잘 안되면 어떡하지' 이런 생각들이 쌓이다 보니까 신곡 발표를 안 한 지 좀 됐다"고 말했다.

이어 "보통 가수한테 떠오르는 단어를 생각하고 노래를 만든다"며 "내가 나를 제일 잘 알면서 나를 생각해서 노래 하나 못 만드는 게 말이 되나 싶었다"고 직접 작사, 작곡한 이유를 밝혔다.
사진 = 유튜브 채널 '장공장장윤정'
사진 = 유튜브 채널 '장공장장윤정'
장윤정은 "나는 외로움을 느낄 때가 제일 힘들었다"며 "이 고통을 나 혼자 알고 있고, 나 혼자 겪어야 하고, 혼자 견뎌내야 된다는 생각이 들 때 외로움이 느껴졌다"고 고백했다.

이어 "하늘을 원망하기도 했다"면서도 "내가 좋아하는 시원한 바람으로 곁에 있어 준 것 같았다"고 말했다. 또 "환한 보름달을 비춰주면서 날 위로해 주는 것 같다는 생각이 들어서 그런 가사로 노래를 만들어봤다"고 덧붙였다.

뮤직비디오에 담긴 '주저앉아 울고 싶을 때 이 노래가 울음의 핑계라도 되어주길'이라는 문구에 대해서는 "그런 마음으로 내가 곡을 만들었고, 제일 먼저 그 노래를 핑계 삼아 운 게 나였다"고 밝혔다.

그러면서 "힘든 상황을 견뎌내는 분들이 계시다면 이 노래를 듣고 힘내셨으면 좋겠다"며 "'장윤정이 요새 이런 마음이구나' 이 정도만 전달이 돼도 감사할 것 같다"고 전했다.

한편 장윤정은 2013년 도경완과 결혼을 앞두고 모친과 금전 문제로 갈등을 빚은 뒤 절연했다. 최근 장윤정의 모친은 투자사기 혐의로 구속 기소됐다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지