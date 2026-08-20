사진 = '문채원 Moon chaewon' 유튜브 채널 캡처

사진 = '문채원 Moon chaewon' 유튜브 채널 캡처

배우 문채원이 헤어 스타일 변화에 맞춰 세안 팁과 눈썹 스타일링 시도 실패담 등 일상과 현장을 아우르는 다양한 메이크업 비법을 선보였다.배우 문채원이 운영하는 유튜브 채널 '문채원 Moon chaewon'에서는 '초보자도 쉽게 따라 할 수 있는 여배우 메이크업 꿀팁 대공개'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 메이크업 과정을 공개한 문채원은 최근 선보인 단발머리와 화장법에 관한 질문에 답하고자 2년째 호흡을 맞추고 있는 김혜연 원장을 소개했다.가장 공을 들이는 피부 관리 요소로 세안을 꼽은 문채원은 클렌징 제품을 꼼꼼하게 비교하며 화장을 지우는 단계를 피부 관리의 0단계라 정의했다.피부를 위해 파우더는 줄이고 실크 제형의 섀도와 립, 블러셔를 조합해 촉촉하게 음영을 잡는 내추럴 메이크업 노하우를 안내한 문채원은 자극 없는 클렌저 제품을 함께 추천해 유용한 정보를 전했다.특유의 솔직한 입담으로 눈썹 연출에 대한 고민을 고백하기도 했다. 문채원은 "일자 형태나 다소 억울해 보이는 눈썹 형태에서 벗어나 도시적인 느낌을 시도해보고 싶었다"며 "원래 눈썹 위치를 눈썹 칼로 과하게 깎아 앵그리 버드 형태가 됐다"고 에피소드를 털어놓아 현장에 웃음을 더했다.이에 김혜연 원장은 못돼 보이게 눈을 뜨면 될 것을 마치 유학생처럼 밀어왔다고 맞장구를 쳤고, 문채원은 이런 과정을 거쳐 메이크업이 완성되는 것이라며 긍정적인 반응을 보였다.작품 '하트맨' 제작발표회를 준비하는 과정에서는 화려함을 살린 메이크업 연출법이 연이어 공개됐다. 문채원은 눈썹 길이를 어느 정도 남겨둬야 시선이 광대와 턱으로 흘러 얼굴이 확장돼 보이지 않는다는 사실을 설명했다.스킨톤 섀도로 눈매를 또렷하게 잡고 스틱 크림 블러셔로 윤기를 더한 문채원은 행사의 특성을 고려해 입술 색이 쉽게 지워지지 않는 팁을 곁들였다. 단발 머리의 볼륨감을 높이는 고데기 사용법과 헤어 에센스 팁까지 빠짐없이 다루며 시청자들의 궁금증을 깔끔하게 해소했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr