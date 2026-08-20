이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV '신상출시 편스토랑'

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'신상출시 편스토랑' 가수 남승민의 자취방 금고에는 김용빈이 준 선물이 들어있었다.20일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 김용빈이 절친한 동생 남승민의 자취방을 찾았다.방송에서 김용민은 양손 가득 선물을 들고 남승민의 자취방으로 향했다. 자취방에 들어선 김용빈은 이곳저곳을 구경하다가 침실 한쪽에 놓인 금고를 밝혔다.남승민은 "집에 금고를 두면 돈이 들어온다고 해서 큰맘 먹고 샀다. 부모님께도 안 보여드렸는데 형에게만 보여주는 것"이라며 금고 문을 열었다.안에는 작은 금과 함께 김용빈에게 받은 명품 카드 지갑, 용돈 등이 고스란히 보관돼 있었다.지갑을 발견한 김용빈은 "이거 내가 선물해 준 거 아니냐"고 반가워했다. 이에 남승민은 "아까워서 안 쓰고 있다"고 답했다.김용빈이 챙겨준 용돈까지 그대로 들어 있는 모습을 본 김재중은 "용돈을 저렇게 많이 줬어?"라며 놀라워했다.남승민은 김용빈과의 각별한 관계도 털어놨다. 그는 "형도 저도 형제가 없고 외롭다 보니 친형과 같다"며 "일주일에 5일 정도는 만난다"고 밝혔다.이어 김용빈을 향해 "제 생일에 정말 비싼 카드 지갑도 사주고 피부관리실도 데려가 준다"며 고마움을 전했다. 김용빈이 생활용품부터 외모 관리까지 챙겨주는 이야기에 출연진들도 두 사람의 남다른 우정을 실감했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr