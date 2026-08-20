이미지 크게보기 사진 = JTBC ‘이혼숙려캠프’

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‘이혼숙려캠프’ 6살 아들의 사과를 끝내 거부한 쪼잔 부부 남편의 사연이 공개됐다.20일 방송된 JTBC ‘이혼숙려캠프’에서는 23기 쪼잔 부부의 추가 가사 조사가 이어졌다.이날 아내는 남편이 처음 이혼을 꺼냈던 아이스크림 사건을 이야기했다.이에 대해 남편은 “쭈쭈바 위에 꼭지를 따서 6살 첫째에게 줬는데 아이가 그것을 던졌다”라고 말헀다.아내는 뒤늦게 상황을 알고 아들과 함께 남편에게 사과하러 갔다. 그러나 남편은 사과를 받아주지 않았다고.남편은 자신의 감정을 이유로 들며 “기분이 나쁜데 언제나 다 받아주겠냐”고 말했다.박하선은 “용서하는 것도 훈육이다”라고 일침 했고, 이동건 역시 “아이가 던진 건 잘못했고 훈육이 필요한 것 맞지만 아내도 노력해서 아이가 사과하고 아빠가 용서했으면 완벽한 마무리였다”라며 안타까워했다.아내가 당시 남편에게서 처음 들었다는 말은 “그럼 이혼해야지”였다. 남편은 “말이 안 통하니까 변호사 불러서 이혼하자고 했다”고 당시 상황을 설명했다.이 이야기를 들은 서장훈은 “그걸로 이혼했으면 국내 최초다”라고 반응했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr