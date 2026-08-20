사진 = '칼있으마' 유튜브 채널 캡처

사진 = '칼있으마' 유튜브 채널 캡처

스타 셰프 샘 킴과 정지선이 방송 비하인드 스토리와 요리 철학, 그리고 부모로서의 솔직한 고충을 나누며 유쾌한 선후배 케미를 선사했다.정지선 셰프가 운영하는 유튜브 채널 '정지선의 칼있으마'에서는 '언더커버 동기에게 라자냐 배워봤습니다'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 정지선은 샘 킴을 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해'에서 처음 만난 1세대 스타 셰프이자 다가가기 어려운 선배로 소개하며 첫 만남을 회상했다.이에 샘 킴은 정지선에 대해 "순둥순둥하면서도 내면에 숨겨진 재밌는 매력이 있다"며 방송을 통해 발견한 반전 모습을 칭찬했다. 이어 두 사람은 예능 '언더커버 셰프' 출연 소회를 밝히며 대화를 이어갔다.샘 킴은 각본 없이 진행된 솔직한 촬영 환경에 만족감을 표했고 정지선은 "샘 킴이 방송에서 보여준 인간적인 긴장감이 시청자들에게 큰 사랑을 받았다"고 응원했다. 출연진이 촬영 종영 후에도 SNS를 통해 지속적으로 소통하며 끈끈한 동료애를 유지하고 있다는 사실도 전해졌다.요리사이자 부모로서 겪는 현실적인 고민과 자녀와의 교감 방식에 대한 진솔한 토크도 눈길을 끌었다. 아이와 함께 레고 창작을 즐기며 시간을 보낸다고 전한 샘 킴과 아들이 주식 이야기를 나눈다고 밝힌 정지선은 각기 다른 육아법을 공유했다.특히 좋은 셰프와 좋은 부모 중 무엇이 더 어려운가에 대한 질문에 샘 킴은 귀가 후에도 끊이지 않는 업무 연락과 그로 인해 자녀가 느낄 서운함 사이의 갈등을 털어놓으며 부모로서의 깊은 책임감을 표했다.집에서는 정작 요리를 잘 안 하게 되는 셰프 특유의 현실적 고충에 공감대를 형성한 두 사람은 따뜻한 에피소드로 대담을 마쳤다. 정지선은 아들이 엄마와 셰프가 만드는 파스타의 차이를 알면서도 인스턴트 소스로 만든 엄마 표 요리를 더 좋아해 준다는 상큼한 자랑을 곁들였고 샘 킴 역시 미소를 지으며 훈훈한 미식 대화의 막을 내렸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr