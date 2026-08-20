코미디언 김규원이 과거 돌잔치 MC로 활동했던 이색 경력을 공개한다./사진제공=씨피엔터테인먼트

코미디언 김규원이 과거 돌잔치 MC로 활동했던 이색 경력을 공개한다./사진제공=MBC

코미디언 김규원이 과거 돌잔치 MC로 활동했던 이색 경력을 공개한다.오는 20일 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')에서는 서울 도심에서 산과 계곡을 가까이 누릴 수 있는 '산을 품은 집'을 찾아간다. 임장에는 김대호와 코미디언 김지유, 김규원이 함께한다.세 사람은 북한산과 이말산을 동시에 누릴 수 있는 서울 은평구의 아파트 탑층 매물을 찾는다. 널찍한 베란다를 갖춘 이곳은 아파트의 편리함과 주택의 여유로움을 함께 갖춘 구조다.집 안에서는 초록빛 산 전망이 펼쳐진다. 고양이 7마리와 함께 사는 집주인은 별도의 고양이 방도 마련했다. 고양이 전용 통창 너머로 보이는 산을 바라본 김지유는 "내 방보다 좋다"며 부러워한다.세 사람은 북한산 자락에 위치한 은평 한옥마을로 향한다. 자연스럽게 형성된 북촌, 서촌과 달리 은평 한옥마을은 계획적으로 조성된 곳이다. 김숙은 "분양 당시 한옥을 짓는 게 조건이었다"고 설명한다.인근에는 코르티스 주훈이 1차 합격했다고 알려진 하나고등학교도 자리하고 있다. 이를 계기로 스튜디오에서는 'RED RED' 안무 챌린지가 펼쳐지고, 장동민도 춤을 따라 하며 웃음을 더한다.은평 한옥마을에서 만난 매물은 정원과 전통적인 격자창을 갖춘 모던 한옥이다. 한옥의 전통적인 요소에 현대적인 인테리어를 더했으며 집 안 곳곳도 스튜디오를 연상시키는 분위기로 꾸며져 있다.'SNL 코리아'를 통해 인기를 끈 김규원은 과거 돌잔치 MC 아르바이트를 했던 경험을 꺼낸다. 그는 "호스트가 한 살이라 어렵다"며 당시 겪었던 고충을 이야기한다.돌잔치 도중 잠든 아이들을 깨우는 자신만의 노하우도 소개한다. 기억에 남는 돌잡이 물품으로는 황금 골프공과 돈다발에 묶은 명주실 등을 꼽는다. 여기에 돌잔치의 감동을 끌어올리기 위해 사용했던 자신만의 진행 방식도 선보인다.그러나 다시 돌잔치 MC로 활동할 생각이 없느냐는 질문에는 예상 밖의 답변을 내놓는다. 김규원은 "큰 실수를 했어가지고..."라며 돌잔치 MC 일을 그만두게 된 사연을 털어놓는다.김규원의 돌잔치 MC 시절 이야기는 오는 20일 오후 10시 방송되는 '구해줘! 홈즈'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr