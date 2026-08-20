사진 = 전현무 인스타그램

방송인 전현무가 아기 고양이와 함께한 따뜻한 근황을 공개했다.전현무는 최근 자신의 인스타그램에 "전현무작정2 이번주 금요일 더 큰 힐링입니다"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 전현무는 화이트 반소매 티셔츠와 캡모자를 착용한 편안한 차림으로 아기 고양이를 품에 안고 있다. 왼팔로 고양이를 조심스럽게 감싼 채 손으로 등을 쓰다듬고 있으며, 고양이는 팔 위에 몸을 기댄 채 앞발을 늘어뜨리고 정면을 바라보고 있다. 전현무의 손에는 스마트폰이 함께 들려 있고 손목에는 블랙 컬러의 시계가 착용돼 있으며, 밝은 실내 배경과 어우러져 편안하고 따뜻한 분위기를 자아낸다. 전현무는 시선을 옆으로 둔 채 입가에 자연스러운 표정을 짓고 있어 품에 안긴 아기 고양이의 모습이 더욱 눈길을 끈다.이를 본 팬들은 "현무님 동물 아끼는게 보여요", "늘 응원합니다", "넘 재미있게 봤어요", "화이팅", "간택당하셨네요", "얼마나 재밌고 웃었는지" 등의 댓글을 달았다.한편 1977년생으로 49세인 전현무는 과거 방송된 MBN '전현무계획2'에서 재산 관련 발언으로 화제를 모은 바 있다. 당시 게스트 이장우는 전현무에게 "형 한 600억 있으니까"라고 말했고 곽튜브도 "오징어 게임"이라며 맞장구쳤다. 이에 전현무는 "내가 600억 있으면 내가 이러고 살겠냐"라고 말하며 이를 부인했다. 하지만 자막에 '아직 조금 모자람'이라는 자막이 달려 눈길을 끌었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr