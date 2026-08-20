공효진이 붉은 악마 차림으로 저격에 나선다./사진제공=MBC

공효진이 붉은 악마 차림으로 저격에 나선다./사진제공=MBC

공효진이 월드컵 열기를 틈타 붉은 악마 차림으로 원샷원킬 저격에 나선다.오는 21일, 22일 오후 9시 50분 방송되는 MBC 금토드라마 ‘유부녀 킬러’ 7, 8회에서는 8년 전 월드컵 당일 킹피셔 저격 현장에서 뜻밖의 인연으로 얽힌 유보나(공효진 분)와 권태성(정준원 분)의 숨겨진 사연이 공개된다.유보나는 카지노 클라이언트 미팅 현장에서 남편 권태성과 마주칠 위기를 가까스로 넘겼다. 이후 금수저 성폭행범 탁종구(김민준 분)와 권력을 이용해 각종 범죄를 일삼는 천성길(김종구 분) 회장을 원샷 투킬로 저격했다. 유보나가 피를 흘린 채 쓰러진 권태성을 발견했던 과거가 공개되며 두 사람의 엇갈린 첫 만남에 대한 궁금증을 끌어올렸다.20일 공개된 스틸에는 8년 전 월드컵 당일, 서로 다른 목적으로 같은 장소에 모인 유보나와 권태성의 모습이 담겼다. 먼저 유보나는 빨간 티셔츠부터 머리띠까지 완벽한 붉은 악마 차림으로 클라이언트 미팅에 나선다. 킹피셔의 시그니처 저격 장소인 옥상에서 망설임 없이 총구를 겨눈 유보나는 저격을 마친 뒤에도 여유로운 미소를 지어 보인다. 특히 월드컵 당일을 미팅 날짜로 결정한 데에는 유보나만의 치밀한 계산이 있다고 해 관심이 모인다.권태성은 월드컵 열기를 틈타 기승을 부르는 소매치기범을 취재하기 위해 현장으로 뛰어든다. 직접 소매치기범을 유인하는 등 몸을 사리지 않는 취재 열정을 발휘하던 권태성은 예상치 못한 습격을 당한다. 결국 피를 흘린 채 쓰러진 권태성을 유보나가 발견하게 되면서, 오직 유보나만 기억하는 두 사람의 첫 만남에 대한 호기심을 자극한다.기영도(무진성 분)의 두루미 전자 영업3팀 면접 현장도 포착됐다. 면접을 보던 기영도를 향해 갑작스레 총구가 겨눠지고, 그는 잔뜩 긴장한 채 굳어버린다. 과연 기영도가 영업3팀에 입사하게 된 사연은 무엇인지, 그를 겨눈 총구의 정체는 누구인지 궁금증이 모인다.기영도가 누구보다 믿고 따르는 선배 유보나와의 첫 만남도 공개된다. 유보나는 여유로운 눈빛과 다정한 미소로 기영도를 바라봐 이들의 특별한 인연에 대한 기대감도 높인다.한편, 12부작 '유부녀 킬러'는 매회 자체 최고 시청률을 경신하며 6회 연속 상승세를 기록하고 있다. 최근 방송된 6회는 10.2%를 기록하며 두 자릿수 돌파에 성공했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr