배우 이휘향이 오랜만에 근황을 전했다. / 사진제공=MBN

배우 이휘향이 영화 '가족 여행'으로 첫 스크린 주연에 도전한다. / 사진제공=MBN

배우 이휘향이 '데이앤나잇'을 통해 2년 만에 근황을 전한다.오는 22일 방송되는 MBN '김주하의 데이앤나잇'(이하 '데이앤나잇')에 이휘향이 출연해 영화 '가족 여행'과 연기 인생에 대한 이야기를 털어놓는다.이휘향은 새하얀 백발로 등장해 눈길을 끈다. 그는 "천연 제 머리색이다. 이 머리 이대로 영화 속에 등장한다"고 밝힌다. 작품을 선택한 이유에 대해서는 "나한테 화려하게 덧칠됐던 것을 다 벗겨버리고 자연스럽고 원초적인 이휘향으로 연기했을 때 누군가에게 기여가 될 수 있는 작품이라면 '이게 마지막이어도 좋다는 생각으로 한번 해보자'는 생각이었다"고 말한다.치매 환자를 연기하기 위해 들인 준비 과정도 공개한다. '가족 여행'에서 치매를 앓는 순임 역을 맡은 이휘향은 한 달 동안 부산에 머물면서 치매 요양원과 치매 환자들이 다니는 노래 교실 등을 찾아 이들의 생활을 가까이에서 지켜봤다고 밝힌다. 그는 "제가 촬영할 때 기저귀를 차고 했다. 촬영팀도 몰랐다"고 말하며 촬영 당시 준비 과정을 설명한다.한때 연기를 그만둘 생각까지 했다는 이야기도 꺼낸다. 이휘향은 "연기 활동을 그만두려고 했다"며 약 5~6년 전부터 배우 생활에 대한 고민이 깊어졌다고 털어놓는다. 그는 "악역을 너무 몰아서 계속해 오다 보니 정신적으로도 육체적으로도 힘들었다"며 "없는 화를 계속 내 안에서 만들어내야 하니까 너무 힘들었다"고 오랜 기간 악역을 맡으며 겪었던 어려움을 고백한다.배우 생활을 이어가게 된 계기도 밝힌다. 동료 배우들과 '인생에서 가장 행복한 순간이 언제인가'를 두고 대화를 나누던 중 자신이 연기할 때 가장 행복하다는 사실을 깨달았다는 것. 이휘향은 "생각하지 못했던 감정을 소화해 냈을 때 오는 희열은 어디에 비할 수가 없다. 결국 나는 배우를 해야 한다"는 결론을 내리게 됐다고 전한다.'데이앤나잇'은 매주 토요일 오후 9시 40분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr