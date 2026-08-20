'그대에게 드림'에 출연한 백성철을 만났다. / 사진=이승현 기자

백성철이 '그대에게 드림'을 통해 한 단계 성장했다고 말했다. / 사진=이승현 기자

2019년 모델로 데뷔한 뒤 2021년 배우 활동을 시작한 백성철 / 사진=이승현 기자

"백상예술대상에서 신인상을 꼭 받고 싶어요." 백성철이 눈을 반짝였다. / 사진=이승현 기자

백성철이 스펙트럼이 넓은 배우가 되고 싶다고 밝혔다. / 사진=이승현 기자

배우 백성철이 '그대에게 드림'을 통해 배우로서 한 단계 성장했다. 연기를 시작한 지 6년 차에 접어들었지만 스스로 부족한 점이 많다고 느꼈던 그는 이번 작품을 마친 뒤 이제야 준비가 됐다는 확신을 얻었다. 본격적으로 자신의 가능성을 보여줄 채비를 마친 셈이다.20일 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 ENA '그대에게 드림'를 마친 백성철과 만나 이야기를 나눴다. 큰 키와 앳된 외모가 먼저 눈에 들어왔지만, 이야기를 나눌수록 꾸밈없는 솔직함이 돋보였다. 자신의 생각을 망설임 없이 풀어내는 모습에서는 신인다운 풋풋함도 묻어났다.'그대에게 드림'은 꿈을 이루고 돌아온 천재 영화감독 우수빈(황인엽 분)과 꿈을 잊은 채 사는 생계형 리포터 주이재(이혜리 분)의 재회 후일담을 그린 로맨틱 코미디다. 백성철은 여러 아르바이트를 병행하며 꿈을 키워가는 단역 배우 심유건 역을 맡았다.백성철은 처음 대본을 받았던 당시를 떠올리며 "너무 재미있었다. 다른 드라마와 달리 유건이라는 캐릭터가 매력적으로 느껴졌다"고 말문을 열었다. 이어 그는 "단역 배우에서 점점 성장해가는 과정도 마음에 들었다. 극 중에서 드라마를 촬영하면서 여러 역할을 연기할 수 있다는 점도 매력적이었다"고 덧붙였다.백성철은 심유건과 실제 자신의 모습이 닮았다고 말했다. 그는 "유건이와 내가 닮은 부분이 많다. 다만 유건이가 나보다 조금 더 남자다운 캐릭터라 그 부분을 어떻게 살릴지 고민을 많이 했다"고 회상했다. 이를 표현하기 위해 다른 작품을 참고했다고. 백성철은 "평소 좋아하던 오스틴 버틀러가 출연한 영화 '바이크 라이더스'를 많이 봤다. 남자다운 모습이 많이 담겨있는 작품이라 보면서 많이 배웠다. 캐릭터를 고민하고 공부하면서 배우로서도 많이 성장한 것 같다"고 설명했다."'그대에게 드림'이 끝나고 나서야 '이제 준비가 된 것 같다'는 생각이 들었어요. 그전에도 열정이 있었고 작품을 위해 부단히 노력했지만 아직 갖춰지지 않은 미완성의 상태였던 것 같아요. 더 어리기도 했고 미숙한 부분도 많았거든요. '그대에게 드림'은 배우로서 앞으로 나아갈 준비를 할 수 있게 해준 감사한 작품입니다."백성철은 2021년 웹드라마 '아직 낫 서른'을 통해 연기를 시작했다. 이후 티빙 '마녀식당으로 오세요', JTBC '구경이', ENA '취하는 로맨스' 등에 출연하며 차근차근 필모그래피를 쌓았다. 처음부터 배우를 꿈꿨던 건 아니었다. 고등학생 시절 백성철은 모델이 되겠다는 꿈 하나로 고향이었던 전남 순천을 떠나 서울로 상경했다.그는 "모델이 너무 되고 싶어서 아무도 없는 서울에 홀로 올라왔다"라며 "운 좋게 모델 에이전시에 들어갔고 활동하면서 화보나 광고뿐 아니라 뮤직비디오도 찍게 됐다"고 말했다. 배우라는 새로운 꿈을 갖게 된 계기는 뮤직비디오 촬영이었다. 백성철은 "뮤비를 찍으며 처음으로 대사가 있는 역할을 맡았는데 '어? 재밌네?'라는 생각이 들었다. 그때 연기에 흥미가 생겨서 본격적으로 배우의 꿈을 갖게 됐다"고 말했다."중학교 2학년 때까지 키가 162cm였는데 고등학교에 들어가면서 갑자기 많이 컸어요. 자연스럽게 모델이라는 직업에 흥미가 생겼고, 한번 해보고 싶다는 생각을 했던 것 같아요. '그대에게 드림'에서 유건이가 아버지에게 '10년 안에 안 되면 내려와라'라는 말을 듣는데, 저도 비슷한 마음으로 살아왔던 것 같아요. 저 역시 그만큼 해보겠다는 마음으로 서울에 올라왔습니다."모델을 꿈꾸며 서울로 올라왔던 백성철은 이제 여러 작품에서 비중 있는 역할을 맡으며 배우로서 입지를 넓혀가고 있다. 앞으로 이루고 싶은 목표도 분명했다. 그는 "시상식에 꼭 한번 가보고 싶다"라며 "현장에서 느낄 수 있는 웅장한 에너지를 받아보고 싶다. 백상예술대상이나 청룡시리즈어워즈 같은 시상식에 참석하는 것 자체가 배우로서 영광이라고 생각한다"고 말했다. 특히 "백상예술대상에서 신인상을 꼭 받아보고 싶다"며 눈을 반짝였다.앞으로 도전하고 싶은 장르를 묻자 "너무 많아서 하나만 못 고르겠다"며 웃는 모습에서는 연기를 향한 욕심이 고스란히 느껴졌다. 백성철은 "부모님이 내가 한복 입은 모습을 보고 싶어 하신다. 특히 아버지가 사극을 좋아하신다. 그래서 사극에 꼭 도전해보고 싶다"고 말했다. 그러면서 "시대극도 꼭 해보고 싶고 로코도 욕심난다. '로코 장인'이라는 수식어도 얻고 싶다"라고 덧붙였다."스펙트럼이 넓은 배우가 되고 싶어요. 한 가지 이미지나 장르에 국한되지 않고 다양한 역할을 소화할 수 있는 배우가 되는 게 목표예요. 그리고 팬들과 함께 성장해가는 배우가 되고 싶어요. 저도 나이를 먹고 팬들도 함께 나이를 먹잖아요. 언제 팬미팅을 할 수 있을지는 모르겠지만, 시간이 흘러도 계속 그 자리를 지키면서 팬들과 오래 함께할 수 있는 배우가 되고 싶어요."정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr