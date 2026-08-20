"전속계약 해지 동의한 적 없어"…'엑디즈 탈퇴' 건일, JYP 발표 반박 [전문]

밴드 엑스디너리 히어로즈 출신 건일이 JYP엔터테인먼트의 전속 계약 해지 발표에 대한 입장을 밝혔다.건일의 법률대리인 성재원 법무법인 주원 변호사는 20일 건일을 대신해 입장을 전했다.성 변호사는 "최근 제기된 발언 사안 등과 관련하여 공식 입장을 전달한다"며 "우선, 아티스트는 이번 일로 엑디즈 팬 여러분과 엑스디너리 히어로즈 멤버들에게 걱정을 끼쳐 드린 점에 대하여 깊이 사과드린다. 어떠한 사정이 있었다 하더라도 오랜 시간 아티스트를 응원해 주신 팬 여러분께서 느끼셨을 실망과 상심에 대해 진심으로 죄송한 마음을 전하고 싶어 한다"고 했다.이어 JYP엔터테인먼트(이하 JYP)의 탈퇴 발표와 관련해 "사실관계를 바로잡고자 한다. 아티스트는 그룹에서 자진해 탈퇴한 사실이 없으며, 전속계약 해지에 동의한 바도 없다. 이번 사안의 경위와 성격에 비추어 볼 때 전속계약 해지 사유가 있다고 보기도 어렵다"고 강조했다. 더불어 "다만 아티스트는 이 문제로 팬 여러분께 더 큰 피로감을 드리기를 원하지 않으며, 소속사와 원만히 대화를 이어 가고자 한다"고 덧붙였다.앞서 온라인 커뮤니티를 통해 건일의 전 여자친구라고 주장하는 A씨의 폭로글이 확산했다. A씨가 건일이 팬들을 대상으로 욕설을 하고 멤버들의 뒷담화를 했다며 음성 녹취록을 공개해 파장이 일었다.JYP는 지난 13일 건일의 탈퇴를 발표하며 "상황의 엄중함을 깊이 인지하고 아티스트와 다각도로 충분한 논의를 거쳤다. 그 결과, 더 이상 팀 활동을 함께하기 어렵다고 판단해 상호 합의하에 전속 계약을 해지하기로 했다"고 알렸다.엑스디너리 히어로즈는 당초 지난 14일 열린 일본 음악 축제 '서머 소닉 2026'에 출연할 예정이었으나, 갑작스러운 멤버 변동으로 인해 불참했다. 다음 달 18~20일 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 열릴 예정이었던 팬미팅도 취소됐다.안녕하세요. 법무법인 (유한) 주원 성재환 변호사입니다.엑스디너리 히어로즈 건일(이하 '아티스트')을 대리하여, 최근 제기된 발언 사안 등과 관련하여 공식 입장을 전달드립니다.우선, 아티스트는 이번 일로 엑디즈 팬 여러분과 엑스디너리 히어로즈 멤버들에게 걱정을 끼쳐 드린 점에 대하여 깊이 사과드립니다.어떠한 사정이 있었다 하더라도 오랜 시간 아티스트를 응원해 주신 팬 여러분께서 느끼셨을 실망과 상심에 대하여, 아티스트는 진심으로 죄송한 마음을 전하고 싶어 합니다.또한 함께 무대에 서 온 멤버들에게도 이번 일로 뜻하지 않은 부담을 지우게 된 점에 대하여 미안한 마음을 갖고 있습니다. 아티스트는 자신의 부주의로 팀이 어려움을 겪게 된 것을 마음 아프게 여기고 있으며, 멤버들에게도 직접 사과의 뜻을 전하였습니다.아티스트가 사적인 자리에서 부적절한 표현을 사용한 것은 어떠한 이유로도 정당화 될 수 없는 불찰입니다. 다만 아티스트는 당시 일부 온라인 게시글과 도를 넘는 사생활 침해 행위 등으로 상당한 심리적 부담을 겪고 있었고, 사적인 통화에서 그러한 심정을 털어놓는 과정에서 적절하지 않은 표현을 사용하게 되었습니다. 아티스트는 사적인 자리에서 한 말이라 하더라도 그 책임이 가볍지 않다는 점을 깊이 새기고 있습니다.아티스트는 팬 여러분을 진심으로 아껴 왔습니다. 아티스트는 활동하는 동안 받은 팬레터를 모두 읽었고, 편지를 보내 주신 분들의 이름과 그 내용을 하나하나 적어 두었습니다. 아티스트에게 무대는 평생의 꿈이었고, 그 무대에 설 수 있었던 지난 시간을 버티게 한 것은 언제나 팬 여러분이었습니다. 아티스트는 예정되어 있던 서머소닉 2026 무대 역시 팬 여러분과의 약속으로 여기고 오랜 기간 준비하여 왔습니다.아티스트는 마지막까지 그 무대에 오르고자 하였으나 뜻을 이루지 못하였고, 그 자리에서 팬 여러분을 뵙지 못하게 된 점에 대하여도 죄송한 마음을 전하고 싶어 합니다. 아티스트는 팬 여러분께 상처를 드리게 된 것을 무엇보다 괴로워하고 있습니다.당 법률대리인이 기록을 검토한 결과, 아티스트가 엑디즈 팬들을 대상으로 상시적·반복적으로 욕설이나 비난을 하여 왔다는 내용은 사실이 아닙니다. 아티스트가 동료 멤버들을 험담하여 왔다거나 교제 중 다른 이성을 만났다는 내용 역시 사실이 아님을 분명히 밝힙니다.한편 소속사와의 관계에 관하여도 사실관계를 바로잡고자 합니다. 아티스트는 그룹에서 자진하여 탈퇴한 사실이 없으며, 전속계약 해지에 동의한 바도 없습니다. 이번 사안의 경위와 성격에 비추어 볼 때 전속계약 해지 사유가 있다고 보기도 어렵습니다. 다만 아티스트는 이 문제로 팬 여러분께 더 큰 피로감을 드리기를 원하지 않으며, 소속사와 원만히 대화를 이어 가고자 합니다.마지막으로 이번 사안의 발단이 된 게시물에 관하여 말씀드립니다. 해당 게시물에는 사실과 다른 내용이 다수 포함되어 있으며, 그로 인하여 아티스트가 입은 피해는 결코 가볍지 않습니다. 아티스트는 이번 일로 심적으로 많이 지쳐 있습니다. 당 법률대리인은 민·형사상 조치가 충분히 가능한 사안이라고 판단하고 있습니다. 그럼에도 아티스트는 게시자를 용서하고자 합니다.아티스트는 본인이 팬 여러분에게 받은 사랑을 생각하면 다른 사람을 용서하지 않을 수 없다고 합니다. 이에 당 법률대리인은 아티스트의 뜻에 따라 현재로서는 법적 조치에 나아가지 아니하기로 하였습니다. 아티스트는 팬 여러분께서 자신의 진심을 알아주시기를 바라고 있습니다.아티스트는 이번 일로 팬 여러분과 멤버들께 걱정과 피로감을 드리게 된 점에 대하여 다시 한번 깊이 사과드립니다. 앞으로의 절차는 원만하고 신속하게 정리되기를 희망하며, 아티스트는 팬 여러분 곁에서 최선을 다해 활동해 나가고자 합니다. 변함없는 관심과 응원, 그리고 따뜻한 성원을 부탁드립니다. 감사합니다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr