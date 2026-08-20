박수진은 2001년 그룹 슈가의 멤버로 데뷔했다. / 사진=텐아시아 DB

황정음과 아유미가 같은 그룹 멤버였던 박수진에 대해 언급했다. / 사진='황정음' 유튜브 영상 캡처

그룹 슈가 출신 황정음과 아유미가 과거 함께 활동했던 박수진을 언급했다.지난 19일 유튜브 채널 '황정음'에는 '아이돌 메이크업하고 아유미랑 클럽 간 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 황정음이 메이크업숍을 찾아 아이돌 스타일로 변신한 뒤 아유미와 만나는 모습이 담겼다.메이크업을 마친 황정음은 아유미와 함께 떡볶이집을 찾아 식사를 했다. 두 사람은 슈가의 일본 활동 당시 유행했던 '갸루' 패션을 떠올렸다. 아유미는 "요즘 갸루가 유행이지 않나. 그때 나도 갸루를 했었다"며 당시 몰래 태닝을 하는 등 갸루 스타일을 즐겼다고 설명했다.슈가 멤버들의 서로 다른 성향에 관한 이야기도 이어졌다. 아유미는 "일본 활동할 때 정음이는 맨날 쇼핑하러 다니고, 나랑 혜승이는 딴 데 놀러 가고 있고, 수진이는 맨날 집에서 공부만 했다"고 말했다.2001년 그룹 슈가의 멤버로 데뷔한 박수진은 2015년 배용준과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 2022년에는 가족과 함께 하와이로 이주한 것으로 알려졌으며, 이후 연예 활동을 중단하고 육아와 가정에 집중하고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr