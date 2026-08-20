배우 공효진이 영화 '경주기행'에 출연했다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

배우 공효진이 드라마 '동백꽃 필 무렵'에 이어 영화 '경주기행'으로 재회한 배우 이정은을 향한 두터운 신뢰를 나타냈다.지난 19일 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '경주기행'(감독 김미조)에 출연한 배우 공효진을 만났다. 이달 26일 개봉하는 '경주기행'은 8년 전 경주로 수학여행을 갔다가 돌아오지 못한 막내를 위해 복수의 여정을 떠난 네 모녀의 이야기를 그린다. 공효진은 가족이 최우선인 첫째 딸 장주 역을 맡았다.당초 스케줄 문제로 출연 제안을 한 차례 고사했던 공효진은 대본의 여운을 잊지 못해 결국 다시 작품을 잡았다. 공효진은 "대본을 읽고 너무 뭉클하고 미치겠더라. 비록 스케줄이 겹쳐 고사했지만 반년 동안 '어떻게 돼가고 있냐'며 계속 물어봤다"고 털어놨다.이어 "이정은 선배님이 엄마 역을 한다는 이야기를 듣고 그 연기를 눈앞에서 꼭 보고 싶다는 기대감이 컸다. 동생들(박소담, 이연)까지 캐스팅되니 그림이 더 선명해지더라"고 말했다. 또한 "다시 제안이 왔을 때 '이게 운명인가 보다' 싶어 잡았다. 그냥 하신 말씀인 줄 알았는데 감독님이 저한테 목숨을 거셨다고 하더라"며 웃었다.'동백꽃 필 무렵'에 이어 두 번째로 모녀 호흡을 맞춘 이정은에 대해서는 찬사를 아끼지 않았다. 공효진은 "선배님은 코믹을 비롯해 감정을 자유자재로 넘나드는 연기를 펼친다. 끊임없이 영감을 주신다. 혼이 나간 듯한 표정 하나만으로 소름이 돋는 순간들이 많았다. 얼굴과 머리 스타일 자체가 하나의 스토리"라고 극찬했다.장주 캐릭터를 구축하기 위한 디테일한 설정도 전했다. 공효진은 "감독님이 장주를 '엄마의 오른팔, 동생들이 얄미워할 정도로 엄마 편인 딸'이라고 설명해 주셨다"고 말했다. 이어 "엄마가 하자면 무조건 따르는 인물로 잡고 엄마(이정은)를 따라 한 푸른빛 눈썹 타투 설정까지 디테일하게 넣었다"고 설명했다. 또한 "잘 안 보인 거 같아서 서운했는데, 영화를 보면서 내 얼굴이 이상하게 느껴지는 게 퍼런 눈썹 때문인 거 같더라. 영화 안에 그렇게 다 담긴 것 같다"며 만족스러워했다.이정은을 필두로 박소담, 이연까지 네 모녀로 뭉친 배우들 간의 끈끈한 케미스트리 비결로는 '세대 간의 조화'를 꼽았다. 공효진은 "20대, 30대, 40대, 50대가 모이면서 세대가 완전히 다르다 보니 시기나 질투 없이 서로 싸울 일이 전혀 없었다. 세대가 달라 좋을 수밖에 없었다"며 웃음을 터트렸다.'경주기행'은 오는 26일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr