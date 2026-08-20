KBS 1TV 새 일일드라마 '엄마가 미쳤어요'에 김영옥, 양희경, 이한위, 남성진, 조미령, 강은탁, 공정환, 안연홍이 합류한다./ 사진 제공: 김영옥(KBS), 양희경(본인), 이한위(KBS), 남성진(KBS), 조미령(본인), 강은탁(스튜디오 더 무로), 공정환(KBS), 안연홍(KBS)

KBS 1TV 새 일일드라마 '엄마가 미쳤어요'에 김영옥, 양희경, 이한위, 남성진, 조미령, 강은탁, 공정환, 안연홍이 합류한다. 앞서 전작인 '기쁜 우리 좋은 날'은 최고 시청률 전국 가구 11.7%를 기록했다.오는 9월 첫 방송되는 KBS 1TV 새 일일드라마 '엄마가 미쳤어요(가제)'(연출 성준해, 극본 나승현)는 평생 가족만을 위해 살아온 엄마와 자신만을 위해 살아온 엄마, 그리고 두 엄마의 자식들이 얽히며 벌어지는 가족 이야기다.'다리미 패밀리', '으라차차 내 인생'을 연출한 성준해 감독과 '내 눈에 콩깍지', '미친 사랑' 등을 집필한 나승현 작가가 의기투합했다. 앞서 정민아, 동하, 김희정, 강경헌이 출연을 확정한 데 이어 김영옥, 양희경, 이한위, 남성진, 조미령, 강은탁, 공정환, 안연홍이 합류했다.김영옥은 황금캐피탈 창업주 황금순을 연기한다. 혈혈단신으로 두 아들을 데리고 상경해 황금가를 일군 인물이다. 첫째 아들 부부를 교통사고로 잃은 뒤 손자 차승윤(동하 분)을 지키기 위해 바보가 되기로 결심한다.양희경은 미미네 삼계탕 창업주 최순덕 역을 맡는다. 관절염과 신경통을 앓으면서도 주방을 지키고 있는 집안의 실질적인 가장이다. 바람이 난 외아들 강학성(이한위 분)을 내쫓고 가게와 집까지 며느리 조미미(김희정 분)에게 넘겨줬지만, 예상하지 못한 사건을 계기로 며느리와의 관계가 흔들리게 된다.이한위가 연기하는 강학성은 조미미의 전남편이자 택시 기사다. 과거 대기업에서 '술상무'로 일했지만 박지영(조미령 분)과 바람이 나 가족을 떠났다. 뒤늦게 가족의 소중함을 깨닫고 자신의 잘못을 만회하려 한다.남성진은 황금캐피탈 대표 차인성으로 분한다. 황금순의 아들이자 전진희(강경헌 분)의 남편으로, 여유로운 성격과 효심을 지닌 인물이다. 그러나 아내가 감춰왔던 비밀을 알게 되면서 일상이 흔들린다.조미령은 강학성의 아내 박지영을 연기한다. 자신의 감정과 안위를 우선하는 인물로, 딸을 황금가에 시집보내 신분 상승을 이루려는 욕망을 품고 있다.강은탁은 조미미의 큰아들 강강남으로 등장한다. 사업 실패에 이혼까지 겪은 뒤 엄마 집에 얹혀살고 있는 인물이다. 가족에게 기대 살아왔던 그는 뒤늦게 홀로서기에 나선다.공정환은 황금순의 주치의이자 조미미의 연애 상대인 주경호 역을 맡는다. 아내와 어린 딸을 사고로 잃은 인물로, 조미미가 건넨 삼계탕을 계기로 인연을 맺는다. 이후 예상치 못하게 조미미의 애인 역할까지 하게 된다.안연홍은 조미미의 여동생이자 미미네 삼계탕 직원 조리자로 분한다. 사랑하는 남자에게 모든 것을 내어주는 철부지 같은 성격이지만 언니 조미미에게는 든든한 동생이다.제작진은 "김영옥, 양희경을 비롯해 서로 다른 개성과 사연을 지닌 배우들이 한 작품에서 만나 각자의 캐릭터를 맛깔스럽게 살려내고 있다"며 "가족이라는 이름으로 얽힌 인물들이 때로는 부딪히고, 때로는 손을 맞잡으며 관계를 변화시켜 가는 과정이 작품의 큰 재미가 될 것"이라고 전했다.'엄마가 미쳤어요'는 '기쁜 우리 좋은 날' 후속으로 오는 9월 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr