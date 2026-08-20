'그대에게 드림'에 출연한 백성철을 만났다. / 사진=이승현 기자

'그대에게 드림'에 출연한 백성철을 만났다. / 사진=이승현 기자

2019년 모델로 데뷔한 배우 백성철이 김우빈을 롤모델로 꼽았다.20일 서울 중구에 위치한 텐아시아 사옥에서 ENA '그대에게 드림'에 출연한 백성철과 인터뷰를 진행했다. 훤칠한 키에 풋풋하고 앳된 이미지가 매력적이었다. 질문마다 솔직하고 꾸밈없이 답하는 모습에서는 신인 배우다운 순수함도 느껴졌다.'그대에게 드림'은 꿈을 이루고 돌아온 천재 영화감독 우수빈(황인엽 분)과 꿈을 잊은 채 사는 생계형 리포터 주이재(이혜리 분)의 재회 후일담을 그린 로맨틱 코미디다. 극 중 백성철은 여러 아르바이트를 병행하며 꿈을 키워가는 단역 배우 심유건 역을 맡았다.백성철은 처음 대본을 받았던 당시를 떠올리며 "너무 재미있었다. 다른 드라마와 달리 유건이라는 캐릭터가 굉장히 매력적으로 느껴졌다"고 말했다. 이어 그는 "단역 배우에서 점점 성장해가는 과정도 마음에 들었다. 극 중에서 드라마를 촬영하면서 여러 역할을 연기할 수 있다는 점도 매력적이었다"고 덧붙였다.'그대에게 드림'을 통해 배우로서 한 단계 성장하기도 했다고. 백성철은 "'그대에게 드림'이 끝나고 나서야 '이제 준비가 된 것 같다'는 생각이 들었다"라며 "그전에도 열정이 있었고 연기를 위해 노력했지만 아직 갖춰지지 않은 미완성의 상태였던 것 같다. 더 어리기도 했고 미숙한 부분도 많았다"고 돌아봤다.롤모델로는 김우빈을 꼽았다. 백성철은 "김우빈 선배님을 좋아한다. 어릴 적 '런닝맨'에 나오신 모습을 보고 너무 멋있다고 생각했다. 선배님도 모델로 활동하다 배우로 전향하셨고, 나도 모델로 데뷔했기 때문에 늘 존경한다"고 말했다.그러면서 "선배님의 차기작인 '기프트'도 기대하고 있다. 야구를 소재로 한 드라마라 너무 재밌을 것 같다"라며 웃어 보였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr