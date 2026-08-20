배우 남보라가 출산을 앞두고도 반찬가게 운영에 나선 근황을 공개한다./사진제공=KBS2

배우 남보라가 출산을 앞두고도 반찬가게 운영에 나선 근황을 공개한다./사진제공=KBS2

배우 남보라가 출산을 앞두고도 반찬가게 운영에 나선 근황을 공개한다.오는 20일 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 13남매 장녀이자 촬영 당시 출산을 앞두고 있던 남보라의 일상이 공개된다.이날 남보라는 만삭의 몸으로 한 마트를 찾는다. 이를 지켜보던 출연진은 남보라의 뒷모습을 보고 "뒷모습만 보면 임신한 줄 모르겠다"며 놀라워한다.남보라는 장을 보는 대신 마트 내 반찬가게 주방으로 향한다. 직접 매대를 닦으며 일을 시작하는 모습에 출연진은 "만삭인데 아르바이트라도 하는 건가?"라며 의아해한다.알고 보니 해당 매장은 남보라의 어머니가 운영하는 반찬가게 3호점으로, 남보라가 직접 운영을 맡고 있었다. 그는 "이 지점을 제가 맡은 지 3개월 됐다. 어렸을 때부터 꿈이 CEO였는데 이뤘다"며 사업가가 된 소감을 전한다.남보라는 손님들을 직접 응대하는 것은 물론 시식 행사까지 진행하며 매출 올리기에 나선다. 손님들에게 먼저 다가가 반찬을 소개하는 등 자신만의 영업 방식도 선보인다.출산을 앞둔 상황에서도 반찬가게 운영에 적극적으로 나선 남보라는 일하는 내내 밝은 모습을 보인다. 그는 "장사하려고 방송을 18년 한 것 같다"며 사업에 대한 만족감을 내비친다.남보라가 만삭의 몸으로 반찬가게 운영에 나선 모습은 오는 20일 오후 8시 30분 방송되는 '편스토랑'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr