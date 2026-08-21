박소담이 출연한 '경주기행'이 오는 26일 개봉한다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

박소담이 출연한 '경주기행'이 오는 26일 개봉한다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

박소담이 출연한 '경주기행'이 오는 26일 개봉한다. / 사진=텐아시아DB

"활동을 쉬는 2년 동안 '경주기행'의 영주를 마음에 품고 잘 살아왔던 것 같아요. 2년 전 맡았던 역할로 다시 홍보를 시작할 수 있는 요즘 신나고 기분이 좋아요."갑상샘암 수술 이후 영화 '경주기행'(감독 김미조) 촬영을 끝으로 2년간의 휴식기를 가졌던 박소담이 오랜만에 활동에 나섰다. 그동안 한 작품의 촬영을 마친 뒤 개봉하기 전까지 다른 캐릭터를 연이어 소화해왔던 박소담은 '경주기행'의 영주를 끝으로 새로운 역할을 연기하지 않았다. 2년 만에 마지막으로 연기했던 영주로 다시 활동을 시작할 수 있어 기쁘다는 그의 얼굴에는 설렘이 가득했다.오는 26일 개봉을 앞둔 '경주기행'은 한 가족이 수학여행을 떠난 막내딸 경주의 죽음을 겪으면서 시작된다. 남겨진 네 모녀는 8년 뒤 가해자가 출소하는 시점에 맞춰 복수를 계획하고 경주에서 이를 행동으로 옮긴다. 박소담이 맡은 둘째 딸 영주는 법대 출신의 엘리트이자 살벌한 복수 일정을 계획하는 인물이다.박소담은 "시나리오를 읽을 때부터 많이 울었고 어느 역할에 집중해서 읽기보다 글 자체를 재미있게 읽었다"라고 밝혔다. 영주 캐릭터에 대해서는 "가해자를 응징하는 계획을 세우고 관리하기도 하지만 한편으로는 내심 엄마가 그러지 않기를 바라기도 한다"라고 소개했다. 또한 "배우와 인간 박소담으로서 많은 얘기를 나눌 수 있겠다는 생각이 들었다"라며 작품에 대한 애정을 나타냈다. 하지만 작품이 끝난 뒤에는 긴 휴식에 대한 두려움도 있었다."'경주기행' 촬영이 끝난 후 쉬고 있는데 이정은, 공효진, 이연 배우는 다 열심히 활동하니까 '내가 이렇게 쉬어도 되나?'라고 걱정했어요. 그때마다 세 명이 '인생은 길고 지금 잘하고 있다'고 응원해 줬어요. 이들을 만날 때 큰 고민 보따리를 가져가도 항상 작은 콩알로 만들어줘서 집에 갈 때는 항상 가벼웠죠."두터운 친분을 자랑하는 네 사람. 박소담은 지난 19일 이연이 언론 인터뷰 중 운 것을 두고 단체방에서 있었던 에피소드도 털어놨다. 그는 "새벽까지 단체 대화방이 활성화돼 있었는데 효진 언니가 '연아 기사 그만 읽어보고 자라'고 했다"며 웃음을 자아냈다. 박소담도 이연이 울었다는 기사를 보자마자 캡처해 보냈다고 밝혔다."넷 중에는 제가 맨날 울어서 연이가 절 놀렸거든요. 그런데 어제는 제가 연이한테 '이제 네가 우냐?'라고 할 수 있었어요. 연이가 지금 많이 행복하고 감정이 풍부한 상태인 것 같아요. 하하."네 사람의 케미에 더해 변요한의 출연도 화제가 됐다. 변요한은 가족에게 찾아온 비극의 시작인 가해자 백상현 역을 맡았다.박소담은 변요한에 대해 "학교 다닐 때도 열정이 넘쳤다. 연기 잘하는 건 유명했다"고 설명했다. 그는 "변요한의 합류 소식을 들었을 때 그동안 보지 못했던 모습을 볼 수 있겠다는 기대가 생겼다. 함께 연기하면 재밌겠다고 생각했다"고 털어놨다."영화를 보는데 헛웃음이 날 정도로 연기를 잘하더라고요. 특히 후반부에 오빠의 맑은 눈을 보고 정말 화가 많이 났어요. 훌륭한 연기를 보여줬다고 생각해요."긴 휴식 이후 활동을 재개한 박소담은 앞으로의 활동을 다짐했다. 과거 갑상샘암 수술 이후 완전히 회복되지 않은 몸으로 작품 활동을 이어가며 느낀 점도 많다고 밝혔다. 박소담은 "기회가 왔을 때 잡으려면 건강을 잘 챙겨야겠다고 생각했다"며 건강 관리의 중요성을 되새겼다."많은 분한테 응원도 받고 행복한 나날을 보내고 있어요. 이제는 무리 없이 활동을 할 수 있을 것 같아요. 7시간씩 잘 자고 잘 먹고 운동도 하면서 계속 좋은 상태로 회복해가고 있다고 느끼거든요. 그래서 이번에는 할 수 있는 한 홍보도 최대한 해보려고 해요. 많은 분이 극장에서 '경주기행'을 볼 수 있으면 좋겠네요. 하하."박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr