20일 오전 서울시 마포 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '들쥐'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 류준열, 설경구, 이규형과 연출을 맡은 김홍선 감독이 참석했다. / 사진=윤지인 기자

20일 오전 서울시 마포 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '들쥐'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 류준열, 설경구, 이규형과 연출을 맡은 김홍선 감독이 참석했다. / 사진=윤지인 기자

20일 오전 서울시 마포 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '들쥐'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 류준열, 설경구, 이규형과 연출을 맡은 김홍선 감독이 참석했다. / 사진=윤지인 기자

배우 류준열이 데뷔 첫 1인 2역에 나선다. 각자의 방식으로 변신에 나선 류준열, 설경구, 이규형이 '들쥐'를 통해 인간의 정체성을 둘러싼 추적극을 펼친다.20일 서울 마포동 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '들쥐'(연출 김홍선)의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 류준열, 설경구, 이규형과 연출을 맡은 김홍선 감독이 참석했다.넷플릭스 시리즈 '들쥐'는 의문의 존재 '들쥐'에게 이름, 얼굴, 인생을 송두리째 빼앗긴 소설가 문재(류준열 분)와 잃어버린 돈을 회수하려는 사채업자 노자(설경구 분), 그리고 형사 순용(이규형 분)이 들쥐의 정체를 쫓으며 벌어지는 이야기를 그린 추적 스릴러다.류준열은 작품을 선택한 이유로 예측하기 어려운 전개를 꼽았다. 그는 "설정 자체가 재미있었다. 전래동화를 읽었던 기억이 있는데, 이를 현대적으로 해석해 글로벌 시청자들과 만난다는 점이 끌렸다"고 말했다. 이어 "대본을 읽을수록 다음 이야기를 예측할 수 없었고 계속 궁금증이 생겼다. 처음에는 1부만 볼 수 있는 상태에서 출연을 결정해야 했다"며 "뒷이야기가 너무 궁금해서 출연한다고 해야 나머지를 보여주시는 건가 싶었다. 결국 자발적으로 원작까지 찾아봤을 정도로 흥미로운 이야기였다"고 설명했다.류준열은 극 중 3년 동안 세상과 단절된 채 숨어 지내다 모든 것을 '들쥐'에게 빼앗기고 자신의 삶을 되찾으려는 문재 역을 맡았다. 특히 이번 작품을 통해 데뷔 후 처음으로 1인 2역에 도전한다.류준열은 1인 2역을 준비하며 "감독님과 정말 많은 고민을 했다. 쉽게 말하면 해볼 수 있는 건 다 해본 뒤 지금의 결과를 선택했다고 말씀드릴 수 있다"고 밝혔다. 이어 류준열은 "무리해서 다른 모습을 표현하기보다는 성격과 눈빛 등 섬세한 부분을 건드리려고 했다"며 "가장 두드러지는 부분은 목소리다. 전화 통화를 하며 두 인물이 대화를 주고받는 장면에서 목소리가 두 사람을 구분하는 1차적인 장치가 된다"고 귀띔했다.이규형은 형사 순용을 표현하기 위해 체중까지 급격하게 변화시켰다. 그는 "처음 대본에는 순용이 싸움도 잘하고 거칠고 난폭한 인물로 표현돼 있어서 체중을 늘렸다. 그런데 촬영을 얼마 남겨두지 않고 감독님을 만났더니 '너 왜 이렇게 됐어?'라고 하시더라"라고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 "감독님은 순용이 날카로워 보여야 한다고 생각하셨고 다시 살을 빼라고 하셨다. 그때부터 급격하게 체중을 감량할 수밖에 없었다"고 설명했다.감량 과정에서 '현대 의학의 힘'도 빌렸다고 솔직하게 털어놨다. 이규형은 "살을 뺀 상태에서 다시 증량했다가 또 감량했다. 현대 의학의 힘을 조금 빌렸다"며 "제품명을 말할 수는 없지만 요즘 좋은 제품들이 많지 않나. 위X비, 마X자로 둘 다 써봤다. 가격대가 조금 있지만 캐릭터의 외형을 만들기 위해 열심히 했다"고 말했다. 이어 "그러고 나서 많이 아팠다. 지금은 체중을 유지하고 있다"고 너스레를 떨었다.류준열과 설경구의 호흡도 관전 포인트다. 특히 류준열은 액션 장면의 상당 부분을 설경구가 소화했다며 미안함과 고마움을 동시에 나타냈다. 류준열은 "제가 액션에 관해 답변하는 것 자체가 죄스러울 정도로 설경구 선배님이 모든 걸 다 해주셨다"며 "감독님께 '차라리 저를 기절시켜달라. 죽은 사람처럼 만들어달라'고 부탁드렸다"고 밝혔다.이어 "설경구 선배님이 액션을 하고 있는데 제가 정신이 깨어있는 것 자체가 죄송했다"며 "제가 액션을 잘하지도 못하는데 굳이 화면에 나와 어쩔 줄 몰라 하고 고통스러워하는 것보다 차라리 사라져 있는 게 낫겠다고 생각했다"고 말해 웃음을 자아냈다. 그는 "선배님 말씀처럼 액션 촬영에서는 제가 호사를 누렸다. 이 자리를 빌려 다시 한번 죄송하다는 말씀과 잘 부탁드린다는 말씀을 드리고 싶다"고 덧붙였다.설경구 역시 "제가 액션을 하는 동안 류준열은 기절해 있거나 거의 자고 있었다"고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.두 사람은 작품 밖에서도 가까워졌다. 설경구는 류준열에 대해 "참 귀엽다. 너무 편했고 저 역시 연기하면서 류준열에게 굉장히 많은 도움을 받았다"고 극찬했다. 이어 "저는 사전에 미팅하고 의상을 받은 뒤 현장에 던져지는 편이라면 류준열은 정말 공부를 많이 해온다. 자기 캐릭터뿐만 아니라 제 캐릭터에 대한 아이디어도 던져준다"며 "류준열의 의견을 듣고 실제로 연기한 테이크도 있다. 괜찮은 아이디어가 정말 많아서 도움을 많이 받았다"고 말했다.'들쥐'는 28일 넷플릭스에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr