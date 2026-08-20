증조부의 친일 행적 논란으로 활동을 잠시 멈췄던 배우 하영이 촬영장으로 복귀했다./사진=텐아시아DB

증조부의 친일 행적 논란으로 활동을 잠시 멈췄던 배우 하영이 촬영장으로 복귀했다./사진=텐아시아DB

증조부의 친일 행적 논란으로 활동을 잠시 멈췄던 배우 하영이 촬영장으로 복귀했다고 알려졌다. 일주일가량 휴식을 취한 뒤 SBS '승산 있습니다' 촬영 일정을 다시 소화한다.하영 측은 20일 "기존 촬영 일정을 이어가고 있는 상황"이라며 촬영 복귀 소식을 전했다. 이어 "구체적인 일정이나 진행 상황에 대해서는 별도로 말씀드리기 어려운 점 양해 부탁드린다"고 말을 아꼈다.하영은 최근 증조부를 둘러싼 논란이 불거진 이후 '승산 있습니다' 촬영을 잠시 중단했다. 제작진의 배려로 약 일주일간 휴식을 취한 그는 이날 현장에 복귀해 예정된 일정을 이어가고 있다.논란은 하영이 '옥탑방의 문제아들'에서 자기 집안을 '4대 의사 집안'이라고 소개하면서 시작됐다. 당시 그는 증조부가 고종을 진료했다고 이야기했지만, 이후 증조부가 근대 의사 안상호로 알려지면서 과거 행적이 재조명됐다. 안상호가 1916년 대정친목회 평의원 명단에 이름을 올렸다는 기록 등이 알려지자 친일 행적을 둘러싼 비판이 제기됐다. 일부 누리꾼 사이에서는 하영의 연예계 활동 중단을 요구하는 목소리까지 나왔다.소속사는 논란 초기 관련 의혹에 대해 "사실무근"이라고 선을 그었다. 그러나 추가 확인 과정에서 해당 기록의 존재를 확인한 뒤 입장을 정정했다. 소속사 측은 "충분한 검증 없이 '사실무근'이라고 성급히 답변해 혼란을 드린 점 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.하영도 지난 12일 자필 사과문을 통해 직접 입장을 전했다. 그는 "그동안 저는 가족을 통해 전해 들은 이야기로 증조부의 삶을 단편적으로만 알고 있었다"며 "일제 강점기라는 뼈아픈 시간을 보낸 우리나라의 역사를 제대로 알지 못한 채 가족사를 가볍게 언급했던 것을 반성한다"고 사과했다.여파는 하영이 정해인과 주연을 맡은 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑'에도 이어졌다. 작품 공개를 기념해 예정됐던 하영과 정해인의 인터뷰 일정이 모두 취소됐다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr