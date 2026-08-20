‘레즈비언 부부’ 곽선희, 눈물의 생이별…공항에서부터 “벌써 보고싶어“

'강철부대W' 출신 곽선희가 아내의 해외 출국을 배웅했다.곽선희는 19일 자신의 SNS에 인천국제공항에서 촬영한 사진을 게재하며 아내를 배웅한 근황을 전했다.공개된 사진에는 캐리어를 끌고 출국장으로 향하는 곽선희 아내의 뒷모습이 담겼다. 곽선희는 "해외촬영 가던 나를 인천공항까지 늘 배웅해주고 마중와줬던 여보니인데, 오늘은 내가 데려다줬다"고 적었다.이어 "느낌이 이상했다. 벌써 보고싶어"라며 아내를 향한 애틋한 마음을 드러냈다. 평소 자신이 해외 촬영을 떠날 때마다 공항까지 함께했던 아내와 이날만큼은 역할이 뒤바뀐 셈이다.곽선희는 아내와 동성 부부로 일상을 공개해왔다. 두 사람은 SNS를 통해 함께 운동하거나 여행을 떠나는 등 평범한 부부의 일상을 공유하며 애정을 드러내고 있다.특히 이날 곽선희는 출국하는 아내의 모습을 끝까지 바라보며 사진으로 남겼다. 잠시 떨어져 지내게 된 아내를 향해 "벌써 보고 싶다"고 표현한 만큼 두 사람의 각별한 애정이 돋보인다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr