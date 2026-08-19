배우 고경표가 단독 팬미팅을 연다. / 사진=텐아시아DB

배우 고경표가 오는 11월 서울에서 단독 팬미팅을 열고 팬들과 만난다.고경표는 오는 11월 21일 서울 성암아트홀에서 '2026 KO KYUNGPYO FANMEETING: NOW 'KYUNGPYO NIGHT''를 개최한다.이번 팬미팅에서는 토크와 게임, 스페셜 스테이지 등 다양한 코너가 진행된다. 고경표는 그동안의 작품과 활동에 관한 이야기를 나누고 팬들과 직접 소통할 예정이다.고경표는 드라마와 영화뿐 아니라 예능에서도 꾸준히 활동하고 있다. 최근 MBC '나 혼자 산다'에 출연해 배우 류혜영과 오랜 친분을 공개했으며, 올해 하반기에는 박보검과 함께 '보검 매직컬 시즌2' 출연을 앞두고 있다.고경표는 "팬 여러분을 서울에서 오랜만에 직접 만나 함께 시간을 보낼 수 있게 돼 기쁘고 설렌다"며 "그동안 보내주신 응원에 감사한 마음을 전하고, 함께 많이 웃고 즐길 수 있는 시간이 됐으면 좋겠다. 좋은 추억을 만들어드릴 수 있도록 열심히 준비하겠다"고 말했다.팬미팅 및 티켓 오픈과 관련한 자세한 소식은 유니온픽처스 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr