코미디언 맹승지가 연하 의사 남자친구와 공개 연애 중인 가운데, 다이어트부터 제주 여행까지 유쾌한 일상을 공개했다.
맹승지는 지난 18일 자신의 소셜미디어에 "57.5kg인데요! 마운자로 안 하고 한 달에 5kg 빼볼게요. 나 살 잘 빼지롱"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.
공개된 사진 속 맹승지는 핑크색 크롭 민소매 상의와 짧은 하의를 입고 거울 셀카를 찍고 있다. 프로필상 키 165cm인 그는 현재 몸무게를 직접 밝히며 한 달 동안 5kg을 감량하겠다는 목표를 세웠다.
다이어트를 선언하자 남자친구도 지원에 나섰다. 맹승지는 남자친구가 식단과 운동 계획 등을 문서로 정리해준 모습을 공개하며 "대문자 J 도비스 씨 다이어트 문서화해 주심. 식단 바로 주문해 주심. 이러는데 안 빼면 안 되지! 잘 빼볼게"라고 말했다.
각종 다이어트 식품이 쌓인 모습도 공개했다. 맹승지는 "다이어트 한다고 했더니 제로칼로리 택배 백 개 시켜주네. 역시 센스가 아주 좋구만"이라며 남자친구의 적극적인 내조를 자랑했다. 두 사람의 엉뚱한 제주 여행 후일담도 눈길을 끌었다. 맹승지는 하루 전인 17일 "끼리끼리 만난다는데 맞는 말 같아요"라며 남자친구와 여행을 다녀온 뒤 벌어진 일을 공개했다.
그는 "어제 남친이랑 제주에서 왔는데 공항에서 택시 안 잡혀서 오랫동안 기다리다가 카카오택시 잡혀서 둘 다 엄청 행복해했다"며 당시 상황을 설명했다. 하지만 다음 날 뜻밖의 사실을 깨달았다. 맹승지는 "근데 오늘 남친이 공항에 가야 된다면서 택시를 잡길래 '차 끌고 가면 되는데, 웬 택시?' 이러니까 '어제 우리 공항에 차 두고 왔어'라고 하더라"고 전했다.
제주 여행을 떠날 때 공항까지 타고 갔던 차량의 존재를 두 사람 모두 깜빡한 채 택시를 타고 집으로 돌아온 것. 결국 다음 날 다시 공항을 찾아 차량을 가져와야 했다. 맹승지는 "우리 같은 커플 또 있나요?"라며 웃음을 보였다. 함께 공개한 사진에는 바닷가에서 데이트를 즐기는 두 사람의 모습도 담겼다.
맹승지는 최근 연하의 의사 남자친구와 공개 연애를 시작했다. 지난 13일 남자친구와 함께 찍은 사진을 공개하고 그의 계정을 직접 태그했다. 남자친구의 프로필에는 'MD(Medical Doctor)'라는 소개와 의사 가운을 입은 사진 등이 게재돼 있다.
이후 두 사람은 커플 챌린지에도 나섰다. "처음 해보는 커플 챌린지"라는 글과 함께 공개한 영상에서 고백을 먼저 한 사람, 싸운 뒤 먼저 사과하는 사람, 더 로맨틱한 사람으로 남자친구를 지목했다. 특히 '누가 돈을 더 많이 쓰느냐'는 질문에도 남자친구가 자신을 가리켜 눈길을 끌었다.
맹승지는 최근 12년 만에 성형수술을 받은 사실도 공개했다. 그는 "12년 만에 성형. 한 달 지난 지금, 다시 하겠냐고 물으면 저는 '네'. 수술 전 제 인중은 평균보다 긴 편이었고 그 부분이 늘 신경 쓰였어요"라며 내측인중, 인중오목, 외측인중, 입꼬리수술 등을 받았다고 밝혔다.
한편 맹승지는 2013년 MBC 공채 개그맨으로 데뷔했다. 이후 MBC '무한도전' 리포터와 '진짜 사나이' 등에 출연하며 얼굴을 알렸다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
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