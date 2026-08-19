배우 황정민과 정해인이 각 공식 행사에 참석했다./사진=텐아시아DB

배우 정해인이 '틈만나면,'에 출연해 친동생과 남다른 우애를 자랑했다./사진=SBS 방송 화면 캡처

배우 정해인이 '틈만나면,'에 출연해 친동생과 남다른 우애를 자랑했다. 시즌5 첫 회에 '스토킹 공방'에 휩싸였던 황정민이 등장한 데 이어 이번에는 정해인이 허성태와 함께 게스트로 활약했다.지난 18일 방송된 SBS '틈만나면,'은 최고 시청률 4.6%, 가구 시청률 3.4%, 2049 시청률 1.4%를 기록했다. 특히 2049 시청률은 전주보다 상승해 화요일 전체 프로그램 1위에 올랐다. (닐슨코리아 수도권 기준)'틈만나면,'은 일상 속 잠깐의 틈새 시간에 행운을 선물하는 '틈새 공략' 버라이어티다. 방송에서는 2MC 유재석, 유연석과 '틈친구' 정해인, 허성태가 서울 동작구를 찾았다.정해인과 허성태는 근황부터 맛집 취향까지 다양한 이야기를 나눴다. 정약용의 직계 후손으로 알려진 정해인은 "제가 동작구에서 30년 가까이 살았다. 맛집도 많이 안다"며 자신감을 보였다. 그러면서도 "웨이팅은 안 한다. 바로 다른 맛집으로 이동한다"고 말해 즉흥적인 면모를 보였다.네 사람이 찾아간 첫 번째 틈 주인은 복싱장 회원이었다. 관장과 회원은 체육관 이전까지 함께 신경 쓸 만큼 끈끈한 관계를 자랑했다.체육관 이전 준비를 위한 첫 번째 게임은 '미트 랠리'였다. 2명씩 짝을 이뤄 복싱 미트로 탁구 랠리 10회를 이어가면 성공하는 방식이었다. 모두가 "생각보다 쉬운데?"라며 자신감을 보인 가운데 허성태가 뜻밖의 복병으로 떠올랐다.허성태는 연이은 실수에 "바보 성태다. 우리 엄마가 엄청나게 좋아하겠다"며 자책했고, 틈 주인에게 무릎을 꿇으며 사과해 웃음을 안겼다. 이후 럭키 찬스로 탁구채를 사용할 기회를 얻어 7번째 도전 만에 1단계를 통과했다. 정해인은 "연습만이 살길이다"라며 끝까지 도전했지만 2단계에서 실패했다.정해인은 '알잘딱깔센' 막내 역할도 톡톡히 했다. 점심 메뉴 선정부터 예약까지 빠르게 마친 데 이어 후식으로 먹을 빙숫집까지 찾아놨다. 형들을 위해 선풍기까지 준비하자 유재석은 "해인이가 큰일 하네. 완전 천하무적이야"라고 감탄했고, 유연석은 "동작의 아들이라 동작이 빨라"라고 받아쳤다.정해인은 자기 매니저로 일하고 있는 친동생을 언급해 눈길을 끌었다. 그는 동생을 "엄마가 만들어준 따까리(?)"라고 유쾌하게 소개하며 가족이자 함께 일하는 동료인 동생을 향한 애정을 표현했다.두 번째로 향한 곳은 중앙대 미식축구 동아리 '블루 드래곤즈'였다. 동아리 회원들은 미식축구를 향한 애정을 이야기하며 네 사람과 만났다.두 번째 게임은 릴레이로 공을 튕겨 접시 콘을 모두 뒤집는 '반전 슈퍼볼'이었다. 허성태는 "이건 한 방에 갈 수 있겠다"며 자신했지만, 단 5번째 도전 만에 1, 2단계를 연이어 통과했다. 마지막 3단계에서는 긴장감 속에 실수가 이어졌다.허성태가 "아무것도 안 해도 땀이 나"라며 긴장을 호소하자 유재석은 "성태가 빌런 역할은 많이 하는데 나처럼 심약해"라고 위로해 웃음을 더했다. 결국 두 번째 게임 역시 3단계에서 마무리됐다. 허성태는 미안함에 "동아리장님 계좌번호 보내달라. 삼겹살값을 보내겠다"고 말하며 아쉬움을 달랬다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr