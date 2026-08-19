블랙핑크 제니 / 사진=텐아시아 DB

그룹 블랙핑크 제니 측이 영상을 악의적으로 편집해 유포하는 행위에 대해 법적 대응에 나선다.제니 소속사 OA엔터테인먼트는 18일 공식 SNS를 통해 "최근 온라인 커뮤니티 및 SNS를 중심으로 소속 아티스트 제니(JENNIE)에 대한 근거 없는 비방과 허위 사실 유포를 비롯하여, 아티스트의 사진 및 영상을 악의적으로 편집·가공하거나 사생활 및 인격권을 침해하는 형태로 게시·유포하는 행위가 지속적으로 확인되고 있다"고 했다.이어 "당사는 이러한 아티스트 권익 침해 행위를 엄중히 인지하고 있으며, 전문 법률대리인과 협력하여 관련 게시물 및 계정에 대한 모니터링과 증거 수집을 계속하는 한편, 중대한 권익 침해 사례에 대한 민·형사상 법적 대응을 진행 중"이라고 밝혔다.더불어 "특히 아티스트의 외형적 특징을 악의적으로 편집 또는 재가공하거나 특정 사진이나 영상의 일부 장면을 반복적으로 게시·재게시 또는 유포하는 행위, 모욕적 표현이나 허위 사실을 결부하여 게시·유포하는 행위 등에 대해서는 사안의 내용과 정도에 따라 필요한 법적 조치를 적극적으로 취할 예정이다. 이 과정에서 당사는 어떠한 합의나 선처도 없을 것임을 분명히 밝힌다"고 강조했다.제니는 지난 14일 일본 치바에서 열린 '서머소닉 2026' 무대에 헤드라이너로 올랐다. 공연 이후 온라인 커뮤니티 등을 중심으로 제니의 신체 일부가 노출된 것처럼 보이는 영상이 유포됐다. 일각에서는 AI(인공지능) 기술로 조작됐을 가능성도 제기하는 추측도 나왔다. 다만 해당 영상이 실제로 AI로 조작된 것인지는 확인되지 않았다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr