사진 출처 = 웰스엔터테인먼트

배우 조승희가 약 15년 만에 뮤지컬 무대로 돌아온다.19일 소속사 웰스엔터테인먼트에 따르면 조승희는 뮤지컬 '브람스'에서 클라라 슈만 역을 맡는다.'브람스'는 독일 낭만주의 음악을 대표하는 작곡가 요하네스 브람스가 로베르트 슈만과 클라라 슈만을 만나 음악과 삶의 방향을 찾아가는 과정을 그린 작품이다.조승희가 맡은 클라라 슈만은 당대 피아니스트로 활동하며 브람스와 로베르트 슈만의 삶과 예술에 깊이 연결된 인물이다.조승희는 2010년 뮤지컬 '아이돌'로 데뷔한 뒤 그룹 파이브돌스와 다이아 멤버로 활동했다. 이후 영화 '올레', 드라마 '브라보 마이 라이프', '쌉니다 천리마마트', 연극 '임대아파트' 등에서 연기 활동을 이어왔다.최근에는 MBC 드라마 '가족관계증명서'를 비롯해 '수지, 수지', '응답하라, 복희' 등에 출연했다.이번 '브람스'는 조승희가 약 15년 만에 다시 서는 뮤지컬 무대다. 오랜 기간 드라마와 영화, 연극에서 쌓은 연기 경험을 바탕으로 클라라 슈만 역을 선보인다.뮤지컬 '브람스'는 오는 9월 19일부터 10월 25일까지 KT&G 상상마당 대치아트홀에서 공연된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr