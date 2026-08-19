장도연, 기안84가 '기이안연애' 제작발표회에 참석했다./사진=텐아시아DB

'기이안 연애' 제작진이 관전 포인트를 짚었다.18일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 SBS 새 예능 '나의 AI파트너-기이한 연애'(이하 '기이한 연애') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 기안84, 장도연, 손정민 PD, 원승재 PD가 참석했다.'기이한 연애'는 인간 대표 출연자 기안84, 장도연, 이유비가 AI 파트너와 데이트하며 겪는 감정 변화를 지켜보는 AI 연애 리얼리티 프로그램이다.손정민 PD는 "이 프로그램은 'AI와 사랑에 빠질 수 있을까?'라는 질문에서 시작된 프로그램이다. 영화 'Her'가 나왔을 때만 해도 SF소재 였는데, 지금은 AI가 우리 생활에 밀접하게 자리 잡았다. AI와 관계가 생기면서 특별한 감정이 생긴다는 사람도 증가했더라"며 "사람을 뒤흔들만한 감정이 사랑이라 그 부분에 집중해보려고 했다"고 설명했다.원승재는 "요즘 사람들이 연애를 안 하는 이유가 인간관계에서 오는 어려움과 피로함 때문이라더라. 그렇다면 인간한테 친화적이고 최적화된 AI가 감정 교류가 가능하다면 어떤 형태의 연애가 될지 궁금했다"고 덧붙였다.원승재 PD는 "AI 메기가 등장한다. 다양한 분들이 나옴으로써 어떤 AI가 나와 맞는지 찾아간다. 덱스, 최미나수 같은 출연자가 나올지 지켜봐달라"며 "기안84, 장도연의 공개 연애를 대놓고 볼 수 있다"고 관심을 요청했다.'기이한 연애'는 오는 20일 오후 9시 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr