변요한과 노재원이 '타짜: 벨제붑의 노래' 제작보고회에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

변요한, 노재원, 임세미, 문지훈, 김민호가 '타짜: 벨제붑의 노래' 제작보고회에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

변요한, 노재원이 '타짜: 벨제붑의 노래' 주연을 맡았다. / 사진=텐아시아DB

스윙스가 '타짜: 벨제붑의 노래'로 스크린 데뷔한다. / 사진=텐아시아DB

'타짜: 벨제붑의 노래'의 주역들. 영화는 9월 23일 개봉한다. / 사진=텐아시아DB

영화 '타짜'가 20년에 걸친 시리즈의 마지막 승부에 나선다. 네 번째 이야기 '타짜: 벨제붑의 노래'(감독 최국희)는 기존 시리즈와 세계관을 분리하고 무대를 글로벌 도박판으로 확장해 피날레를 장식한다. 변요한과 노재원이 오랜 친구에서 복수의 상대가 된 두 '태영'으로 맞붙고, 래퍼 스윙스는 본명 문지훈으로 스크린에 도전장을 내밀었다.18일 오전 서울 용산구 한강대로 CGV 용산아이파크몰에서 '타짜: 벨제붑의 노래'(이하 '타짜4') 제작보고회가 열렸다. 배우 변요한, 노재원, 김민호, 임세미, 문지훈과 최국희 감독이 참석했다. 당초 참석 예정이었던 미요시 아야카는 행사를 하루 앞두고 건강상의 이유로 불참 소식을 알렸다.'타짜: 벨제붑의 노래'는 '타짜' 시리즈의 네 번째 이야기다. 온라인 카지노 사업으로 성공한 장태영(변요한 분)과 그의 모든 것을 빼앗은 절친 박태영(노재원 분)이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 승부를 벌이는 범죄 영화다.최국희 감독은 이번 작품에 대해 "도박이라는 공통점이 있다. 인간의 시기와 질투, 배신에 초점을 맞춘 이야기다. 배신과 복수에 포커싱이 돼있다"고 설명했다.2006년 첫 영화가 나온 이후 20년간 이어진 '타짜' 시리즈지만, 이번 작품은 전편을 보지 않은 관객도 독립적으로 즐길 수 있도록 구성했다. 승부사 장태영 역을 맡은 변요한은 "2006년에 '타짜1'이 개봉해 많은 사랑을 받았다. 같은 세계관을 공유했다면, '타짜4'는 세계관이 분리된 시리즈다. 이전 시리즈를 못 보셨더라도, 저희만의 이야기를 충분히 집중하실 수 있으실 거다. 보시면 남녀노소 충분히 즐길 수 있는 영화가 되지 않을까 싶다"고 말했다.글로벌 도박판으로 무대를 넓힌 만큼 배우들은 실제 홀덤 플레이어들의 도움을 받아 승부의 디테일을 익혔다. 변요한은 "많은 준비를 했다. 우리나라에서 홀덤을 잘하는 플레이어를 섭외해주셨다. 유명한 선수들이 많이 나온다. 촬영 전에도 리허설을 하면서 카드에 오류가 없는지 섬세하게 살펴주셨다. 준비 과정에서도 플레이어들과 쳐도 저희가 생각할 수 있고, 심리전을 할 수 있게끔 훈련을 많이 했다"고 밝혔다.장태영의 라이벌 박태영 역은 노재원이 맡았다. 그는 "'타짜' 원작을 읽었을 때 너무 훌륭한 이야기였다. 만화를 보고 나서 거의 두 달 동안 헤어나올 수 없었다. 그 만화 속 이미지를 버리는 데 시간이 필요할 정도였다"고 말했다.박태영을 만들어가는 과정에서는 상대역 변요한에게서 힌트를 얻었다. 노재원은 "연기할 때 중요한 키가 변요한 선배였다. 변요한이라는 배우가 장태영 그 자체였다. 현장에서도 그랬다. 질투도 나고 닮고 싶기도 해서 연기를 따라하기도 했다. 박태영을 연기하는 데 힌트가 됐다"고 설명했다.'타짜4'는 노재원이 처음으로 상업영화 주연을 맡은 작품이기도 하다. 그는 "참 뜻깊고 특별한 일이고 꿈만 같다"며 "박태영이라는 인물만 생각하고 연기했다. 동료 배우들이 있었기 때문에 부담감을 내려놓고 연기할 때는 연기만 생각하면서 촬영 기간을 보냈다. 다시 한번 저를 캐스팅해주셔서 감사하다"고 전했다.이번 작품을 통해 새로운 도전에 나선 인물도 있다. 래퍼 스윙스는 본명 문지훈으로 살인청부업자 아브라함을 연기하며 스크린에 데뷔한다. 그는 "연기 시작한 지 6개월 만에 캐스팅됐다. 5년 정도 걸릴 줄 알았는데 복에 겨웠다고 생각한다. 더 겸손해지고 있다. 받은 축복이 훨씬 많은 걸 알고 있다"고 소감을 밝혔다.첫 영화인 만큼 외적인 변화에도 공을 들였다. 문지훈은 "몇 개월 동안 태닝을 했다"며 "105kg까지 쪘는데 92~93kg까지 뺐다. 그런데 촬영 중간에 살이 도로 쪘다. 계약서에는 (몸무게 관련 내용이) 없다"고 너스레를 떨었다.최국희 감독은 문지훈의 캐스팅에 변요한의 추천이 결정적인 계기가 됐다고 밝혔다. 그는 "아브라함이라는 인물이 짧게 나오지만 강력하고 새로운 얼굴이었으면 했다. 오디션을 봤는데 다 아쉬웠다. 요한 배우가 지훈 배우 연기 영상을 보여줬다. 그때 새로웠고, 그렇게 미팅을 하게 돼서 캐스팅을 했다"고 설명했다.임세미는 홀로 동생 장태영을 키워온 누나 장태희를 연기한다. 그는 "시나리오를 처음 읽었을 때 모든 캐릭터가 저마다 다양한 면모를 가지고 있다는 점이 인상적이었다"며 "그 안에서 여성 캐릭터들 역시 각기 다른 색깔과 마음을 지니고 있었다"고 말했다.이어 "그런 인물들이 어떻게 얽히고 어떤 선택을 하게 되는지 지켜보는 재미가 있을 것"이라며 "오랜 시간 사랑받아온 '타짜' 시리즈의 피날레를 꼭 함께해 주셨으면 좋겠다"고 당부했다.김민호는 학창 시절부터 장태영, 박태영과 어울려온 친구 하마 역을 맡아 두 사람의 오랜 관계를 보여준다. 그는 "'타짜' 세계관에 들어올 수 있다는 것 자체가 영광이다. 이전 '타짜' 시리즈와 다른 새로운 이야기다. 처음 보는 세계관이고, 가장 깊은 서사를 다룬 이야기라고 생각한다. 영화 보시면 되게 새로운 이야기라고 느낄 것"이라고 자신했다.'타짜4'는 추석 연휴 직전인 오는 9월 23일 개봉한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr